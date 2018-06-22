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  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével

Gyártás megszűnt

Philips Avent Audio MonitorsDECT babaőrző

SCD505/00

4.4
| (28) Értékelések | 89% ajánlja ezt a terméket
A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
Az Avent DECT babaőrzővel akkor is közel érezheti magát kisbabájához, amikor másik helyiségben tartózkodik. A legmegbízhatóbb csatlakozást, kristálytiszta hangot, megnyugtató éjszakai fényt és altatódalokat biztosít Önnek és gyermekének.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Teljes nyugalom, mialatt a baba alszik

A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével

  • 100%-os személyes kapcsolat

  • Éjszakai fény és altatódalok

  • Beszéd funkció

DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem

DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem

A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaőrzők, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.

Tökéletesen tiszta hang a DECT-technológiának köszönhetően

Tökéletesen tiszta hang a DECT-technológiának köszönhetően

Minden apró kacagást, gőgicsélést, vagy csuklást tökéletesen tisztán hallhat. A DECT-technológia (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – Digitálisan Továbbfejlesztett Vezeték nélküli Telekommunikáció) kiváló minőségű, kristálytiszta hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.

Energiatakarékos ECO mód

Energiatakarékos ECO mód

Az ECO mód bekapcsolásával csökkentheti az átviteli teljesítményt a baba szobájában. ECO módban csak akkor csatlakozik az egység, ha a baba hangot ad ki.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.4

5-ből

28

Értékelések

89%

ajánlja ezt a terméket

1

22/06/2018

Česká republika

Česká republika

Vynikají pomocník k dětem

Naprostá spokojenost, dostatečný dosah, noční světlo a příjemné melodie na uspávání. Možnost napájení na elektřinu i na baterie.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

08/03/2018

Česká republika

Česká republika

perfektní, bezproblémové - 100% spokojenost

Tuto chůvičku jsem pořídil jako náhradu za konkurenční model od konkurenčního výrobce, který měl disponovat funkcí zpětného hovoru, ale bohužel tuto funkci neměl. Po skoro 3 letech používání jsem jí sice ani jednou nepoužil, ale třeba se jednou bude hodit. Perfektní je, že obě části chůvičky jsou použitelné i na baterie, tudíž není potřeba napájecího adaptéru, pokud máte dítě třeba na zahradě v kočárku. Výdrž na původní baterie byla slušná - každodenním používáním cca. 5-10 dní (3-6 hodin denně). Po 2 letech již nabíjecí baterie (v rodičovské části) nevydržely tak dlouho (1-3 dny), takže výměna za pár peněz byla nutná. Rodičovská část se dá adaptérem nabíjet, dětskou část nabíjet nelze. "Cvrknkací" melodie jsou příjemné, noční světlo jako nutnost neberu. Dosah je slušný, dosáhne i k sousedům přes ulici za barák (cca. 40m). Škoda jen neuniverzálních adaptérů (sice oba stejné), ale spíš bych ocenil třeba klasické USB.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

naprostá spokojenost

chůvička se snadno ovládá, oboustranná komunikace, hraje melodii, obě jednotky lze použít na baterie, dobrý dosah v domě i mimo

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A babaőrző működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik.