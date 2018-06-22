2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
100%-os személyes kapcsolat
Éjszakai fény és altatódalok
Beszéd funkció
A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaőrzők, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.
Minden apró kacagást, gőgicsélést, vagy csuklást tökéletesen tisztán hallhat. A DECT-technológia (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – Digitálisan Továbbfejlesztett Vezeték nélküli Telekommunikáció) kiváló minőségű, kristálytiszta hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.
Az ECO mód bekapcsolásával csökkentheti az átviteli teljesítményt a baba szobájában. ECO módban csak akkor csatlakozik az egység, ha a baba hangot ad ki.
4.4
5-ből
28
Értékelések
89%
ajánlja ezt a terméket
Petulle
22/06/2018
Česká republika
Vynikají pomocník k dětem
Naprostá spokojenost, dostatečný dosah, noční světlo a příjemné melodie na uspávání. Možnost napájení na elektřinu i na baterie.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
LuckyLuck001
08/03/2018
Česká republika
perfektní, bezproblémové - 100% spokojenost
Tuto chůvičku jsem pořídil jako náhradu za konkurenční model od konkurenčního výrobce, který měl disponovat funkcí zpětného hovoru, ale bohužel tuto funkci neměl. Po skoro 3 letech používání jsem jí sice ani jednou nepoužil, ale třeba se jednou bude hodit. Perfektní je, že obě části chůvičky jsou použitelné i na baterie, tudíž není potřeba napájecího adaptéru, pokud máte dítě třeba na zahradě v kočárku. Výdrž na původní baterie byla slušná - každodenním používáním cca. 5-10 dní (3-6 hodin denně). Po 2 letech již nabíjecí baterie (v rodičovské části) nevydržely tak dlouho (1-3 dny), takže výměna za pár peněz byla nutná. Rodičovská část se dá adaptérem nabíjet, dětskou část nabíjet nelze. "Cvrknkací" melodie jsou příjemné, noční světlo jako nutnost neberu. Dosah je slušný, dosáhne i k sousedům přes ulici za barák (cca. 40m). Škoda jen neuniverzálních adaptérů (sice oba stejné), ale spíš bych ocenil třeba klasické USB.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
buchyna
17/12/2017
Česká republika
naprostá spokojenost
chůvička se snadno ovládá, oboustranná komunikace, hraje melodii, obě jednotky lze použít na baterie, dobrý dosah v domě i mimo
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD505/00 Elektronická chůva DECT
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A babaőrző működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik.