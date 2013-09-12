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Összes sorozat

  • Biztonság, kristálytiszta hanggal
  • Biztonság, kristálytiszta hanggal
  • Biztonság, kristálytiszta hanggal
  • Biztonság, kristálytiszta hanggal
  • Biztonság, kristálytiszta hanggal
  • Biztonság, kristálytiszta hanggal
  • Biztonság, kristálytiszta hanggal
  • Biztonság, kristálytiszta hanggal
  • Biztonság, kristálytiszta hanggal
  • Biztonság, kristálytiszta hanggal
  • Biztonság, kristálytiszta hanggal
  • Biztonság, kristálytiszta hanggal
  • Biztonság, kristálytiszta hanggal
  • Biztonság, kristálytiszta hanggal
  • Biztonság, kristálytiszta hanggal
  • Biztonság, kristálytiszta hanggal

Gyártás megszűnt

Philips AventDECT babaőrző

SCD510/00

4.4
| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Biztonság, kristálytiszta hanggal
Élvezze a teljes nyugalmat az új Philips Avent SCD510/00 DECT babaőrzővel annak biztos tudatában, hogy gyermeke akkor is biztonságban van, ha Ön nem tartózkodik éppen a szobában.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Interferenciamentes a DECT digitális technológiának köszönhetően

Biztonság, kristálytiszta hanggal

  • Crystal Clear

Garantáltan interferenciamentes DECT technológia

Garantáltan interferenciamentes DECT technológia

A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaőrzők, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.

Biztonság, kristálytiszta hanggal

Biztonság, kristálytiszta hanggal

Minden apró kacagást és gőgicsélést tökéletesen tisztán hallhat. A DECT technológia kiváló minőségű, kristálytiszta hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.

Akár 24 óra működési idő újratöltés nélkül

Akár 24 óra működési idő újratöltés nélkül

A kis méretű, tölthető szülői egység akár 24 órányi vezeték nélküli megfigyelési időt biztosít.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.4

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

2
1

12/09/2013

Česká republika

Česká republika

chůvička

chůvička má skvělý dosah, baterka vydrží i několik dní po téměř dvou letzech intenzivního používání. ocenila bych možná lepší design a informace o teplotě v pokoji apod.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD510/00 Elektronická chůva DECT

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD510/00 Elektronická chůva DECT

02/09/2013

Česká republika

Česká republika

Spokojenost,jen nepatrně šumí,ale to nejde skoro slyšet

Spokojenost,jen nepatrně šumí,ale to nejde skoro slyšet.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD510/00 Elektronická chůva DECT

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD510/00 Elektronická chůva DECT

05/08/2013

Česká republika

Česká republika

Skvela chuvicka.

Jsem technicky typ, mam rad vychytane veci. U prvniho ditete jsme, na muj popud poridili video chuvicku. U druheho jsme uz byli pouceni a od te doby pouzivame jen tuto. Video chuvicka - zere strasne baterky, musi se furt opravovat jeji natocni v kocarku, ma daleko kratsi dosah (vetsinou pouzivame chuvicku mimo domov, a tam potrebujeme dosah co nejvetsi) a navic jsme furt koukali na display proc se prevaraci a jestli ma otevrene oci nebo se nam to zda. Dalsi moznost byla levnejsi nedigitalni chuvicka. Kamaradka nam predvedla jak takova chuvicka furt trochu sumi a praska a vedeli jsme ze tudy ne. Pak manzelka nasla tyhle chuvicky s DECTem. Protoze jsem IT geek a DECT znam tak jsem zajasal radosti. Chuvicky predcily nase ocekavani. Dosah z opacne strany 2 patroveho na konec zahrady 150m. Bez sumu, uplne cisty zvuk. Vizualni indikace takze i kdyz jste v trochu hlucnejsim prostredi nebo vzdaleni od prijimace tak uvidite ze se neco deje. Navic to diky digitalnimu DECTu umi ovladat vysilac / nastavovat citlivost / mluvit na dite. Navic ma svetlo pro deti a privolavaci tlacitko. Dostali jsme to s dvemi napajenimi a obe jednotky umi nabijet baterky, takze v praxi to probiha tak ze pripojime obe do elektriny a zapneme, kdyz jdeme pryc ta ji proste odpojime a jdem. Ale ta vydrz na baterky je stejne v pohode. Kdyz syn spal 3-4 hodiny tak jsme uhlidali tri takove odpocinky. Na netu se da chuvicka sehnat od 1400Kc. Nejsem zamestnanec Philips, nedostal jsem za tohle zaplaceno nebo slevu. Proste sem jen chtel poradit podobnym ITakum jako jsem ja. A jeste doporucuji aplikaci na hlidani deti do telefonu s Androidem, kdyz vam dite usne v aute a potrebujete si odskocit, tak tam nechate tel a kdyz se neco deje tak on vam zavola manzelcin tel. Programu je nekolik, pohledejte na googlu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD510/00 Elektronická chůva DECT

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD510/00 Elektronická chůva DECT

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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