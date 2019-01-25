2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
100%-os személyes kapcsolat
Éjszakai fény és altatódalok
Beszéd funkció
Rezgő riasztás
A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaőrzők, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.
Minden apró kacagást, gőgicsélést, vagy csuklást tökéletesen tisztán hallhat. A DECT-technológia (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – Digitálisan Továbbfejlesztett Vezeték nélküli Telekommunikáció) kiváló minőségű, kristálytiszta hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.
Az egyedülálló Smart ECO üzemmód automatikusan minimálisra csökkenti az átviteli teljesítményt, és növeli az akkumulátor élettartamát. Minél közelebb van a kisbabához, annál kisebb teljesítményre van szükség a tökéletes kapcsolathoz (az Egyesült Államokban és Kanadában nem kapható).
5.0
5-ből
21
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
GGergo
25/01/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Nagyon elégedettek vagyunk a termékkel. Kiváló hangminőség, beépített dallamok és hőmérséklet jelző, riasztó, lehetőség van szólni a gyermekhez. Könnyű használat, igazán praktikus, nem bántuk meg, hogy ezt választottuk. Megszokott jó Philips minőség
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD570/00 DECT digitális bébiőr
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD570/00 DECT digitális bébiőr
Pony
28/04/2018
Magyarország
Tökéletes nyugalom
Teljesen meg voltunk vele elégedve, tényleg jól működik, nem zavarja se mobil se mikró... családi házban is jó, még a pincében is hallottuk ha a baba felsírt. Érzékenysége állítható. Szólni lehet a babához.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD570/00 DECT digitális bébiőr
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD570/00 DECT digitális bébiőr
Lenka Z.
26/11/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
jednoduché ovládání
funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné
Hátrányok
žádná
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A babaőrző működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik.