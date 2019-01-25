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  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével

Gyártás megszűnt

Philips Avent Audio MonitorsDECT digitális bébiőr&lt;br>

SCD570/00

5
| (21) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
Az új DECT SCD570/00 babaőr továbbfejlesztett megfigyelést biztosít, hiszen a legmegbízhatóbb csatlakozást, kristálytiszta hangot, hőmérséklet-érzékelőt, megnyugtató éjszakai fényt, és altatódalokat nyújt Önnek és gyermekének.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Továbbfejlesztett megfigyelés Önnek és gyermekének

A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével

  • 100%-os személyes kapcsolat

  • Éjszakai fény és altatódalok

  • Beszéd funkció

  • Rezgő riasztás

DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem

DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem

A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaőrzők, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.

Tökéletesen tiszta hang a DECT-technológiának köszönhetően

Tökéletesen tiszta hang a DECT-technológiának köszönhetően

Minden apró kacagást, gőgicsélést, vagy csuklást tökéletesen tisztán hallhat. A DECT-technológia (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – Digitálisan Továbbfejlesztett Vezeték nélküli Telekommunikáció) kiváló minőségű, kristálytiszta hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.

Energiatakarékos Smart ECO üzemmód

Energiatakarékos Smart ECO üzemmód

Az egyedülálló Smart ECO üzemmód automatikusan minimálisra csökkenti az átviteli teljesítményt, és növeli az akkumulátor élettartamát. Minél közelebb van a kisbabához, annál kisebb teljesítményre van szükség a tökéletes kapcsolathoz (az Egyesült Államokban és Kanadában nem kapható).

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

21

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Nagyon elégedettek vagyunk a termékkel. Kiváló hangminőség, beépített dallamok és hőmérséklet jelző, riasztó, lehetőség van szólni a gyermekhez. Könnyű használat, igazán praktikus, nem bántuk meg, hogy ezt választottuk. Megszokott jó Philips minőség

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD570/00 DECT digitális bébiőr

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD570/00 DECT digitális bébiőr

28/04/2018

Magyarország

Magyarország

Tökéletes nyugalom

Teljesen meg voltunk vele elégedve, tényleg jól működik, nem zavarja se mobil se mikró... családi házban is jó, még a pincében is hallottuk ha a baba felsírt. Érzékenysége állítható. Szólni lehet a babához.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD570/00 DECT digitális bébiőr

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD570/00 DECT digitális bébiőr

26/11/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

jednoduché ovládání

funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné

Hátrányok

žádná

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A babaőrző működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik.