Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

13

ó

:

50

p

:

04

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével

Gyártás megszűnt

Philips Avent Audio MonitorsDECT digitális bébiőr

SCD580/00

4.9
| (40) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
A Philips Avent SCD580/00 babaőr a legmegbízhatóbb kapcsolatnak és a különféle altatási funkcióknak köszönhetően teljes nyugalmat biztosít Önnek és gyermekének. Kisbabájának nagyon fog tetszeni az éjszakai fénykivetítő!
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Biztonság és jó közérzet Önnek és gyermekének

A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével

  • 100%-os személyes kapcsolat

  • Csillagos éj fénykivetítő

  • Beszéd funkció és MP3 altatódalok

  • Rezgő riasztás

Nyugtassa meg a babát a csillagos éj fénykivetítővel

Előfordul, hogy a lefektetett kisbaba sokáig nem nyugszik meg. A szülői vagy a bébiegységről egyaránt bekapcsolható csillagos éj fénykivetítő megnyugtatja a babát és elősegíti az elalvást. (A távvezérlés nem áll rendelkezésre az Egyesült Államokban és Kanadában.)

Éjszakai fény + közvetlen lejátszás MP3-lejátszóról

Az Ön által kiválasztott dalokkal és egy meleg éjszakai fénnyel gyengéden lecsendesítheti gyermekét. A közvetlen lejátszást biztosító MP3 csatlakozóval lejátszhatja az Ön által kiválasztott dalokat. Ha a babaszobában személyesen válogatott dalai szólnak, gyermeke szinte azonnal elalszik. (A távvezérlés nem áll rendelkezésre az Egyesült Államokban és Kanadában.)

DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem

DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem

A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaőrzők, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

40

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

16/08/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper termék

Ajándékba kaptuk, nagyon szeretjük. A házunk vastag falazatával is megbírkózik, nagyon jó jelerősséget produkálva nagyobb táv esetén is. Sok hasznos funkcióval rendelkezik,nagyon szimpatikus, hogy baba egységen állítható funciók müködnek távirányítással a szülői egységen keresztül is. Érzékeny mikrofonjával a legkisebb nesz is tisztán és erősen hallható. Kiváló termék kiváló funkciókkal.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD580/00 DECT digitális bébiőr

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD580/00 DECT digitális bébiőr

26/03/2015

România

România

extraordinar

Un produs foarte bun si de incredere. Este perfect pentru copii.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD580/00 Sistem de monitorizare tip DECT

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD580/00 Sistem de monitorizare tip DECT

06/11/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní dosah

Chůvička má opravdu dlouhý dosah. Pokud se stane, ze se odpojí od signálu není problém ji znovu připojit přiblížením do dostatečné vzdálenosti (300 m). Možnost promítat hvězdnou oblohu pro větší děti. Melodie pro uklidnění dítěte.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A babaőrző működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik.