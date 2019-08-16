2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
100%-os személyes kapcsolat
Csillagos éj fénykivetítő
Beszéd funkció és MP3 altatódalok
Rezgő riasztás
Előfordul, hogy a lefektetett kisbaba sokáig nem nyugszik meg. A szülői vagy a bébiegységről egyaránt bekapcsolható csillagos éj fénykivetítő megnyugtatja a babát és elősegíti az elalvást. (A távvezérlés nem áll rendelkezésre az Egyesült Államokban és Kanadában.)
Az Ön által kiválasztott dalokkal és egy meleg éjszakai fénnyel gyengéden lecsendesítheti gyermekét. A közvetlen lejátszást biztosító MP3 csatlakozóval lejátszhatja az Ön által kiválasztott dalokat. Ha a babaszobában személyesen válogatott dalai szólnak, gyermeke szinte azonnal elalszik. (A távvezérlés nem áll rendelkezésre az Egyesült Államokban és Kanadában.)
A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaőrzők, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.
4.9
5-ből
40
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
enci1025
16/08/2019
Magyarország
Szuper termék
Ajándékba kaptuk, nagyon szeretjük. A házunk vastag falazatával is megbírkózik, nagyon jó jelerősséget produkálva nagyobb táv esetén is. Sok hasznos funkcióval rendelkezik,nagyon szimpatikus, hogy baba egységen állítható funciók müködnek távirányítással a szülői egységen keresztül is. Érzékeny mikrofonjával a legkisebb nesz is tisztán és erősen hallható. Kiváló termék kiváló funkciókkal.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD580/00 DECT digitális bébiőr
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD580/00 DECT digitális bébiőr
GabrielaSfechis
26/03/2015
România
extraordinar
Un produs foarte bun si de incredere. Este perfect pentru copii.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD580/00 Sistem de monitorizare tip DECT
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD580/00 Sistem de monitorizare tip DECT
ŠercováV
06/11/2019
Česká republika
Kvalitní dosah
Chůvička má opravdu dlouhý dosah. Pokud se stane, ze se odpojí od signálu není problém ji znovu připojit přiblížením do dostatečné vzdálenosti (300 m). Možnost promítat hvězdnou oblohu pro větší děti. Melodie pro uklidnění dítěte.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD580/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A babaőrző működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik.