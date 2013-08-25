Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

21

ó

:

15

p

:

38

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Legyen mindig gyermeke közelében
  • Legyen mindig gyermeke közelében
  • Legyen mindig gyermeke közelében
  • Legyen mindig gyermeke közelében
  • Legyen mindig gyermeke közelében
  • Legyen mindig gyermeke közelében
  • Legyen mindig gyermeke közelében
  • Legyen mindig gyermeke közelében
  • Legyen mindig gyermeke közelében
  • Legyen mindig gyermeke közelében
  • Legyen mindig gyermeke közelében
  • Legyen mindig gyermeke közelében

Gyártás megszűnt

Philips AventDigitális videofunkcióval rendelkező baba monitor

SCD600/00

4
| (6) Értékelések | 83% ajánlja ezt a terméket
Legyen mindig gyermeke közelében
Lássa és hallja gyermekét a videó monitoros babaőrző legújabb technológiáján keresztül.
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Babaőr kristálytiszta kijelzővel

Legyen mindig gyermeke közelében

Automatikus csatornaválasztás a személyes kapcsolathoz

Automatikus csatornaválasztás a személyes kapcsolathoz

Biztonságos és megnyugtató folyamatos kapcsolat a babával az egyszerűen használható digitális videotechnológiával.

Infravörös éjszakai funkció a nap 24 órájában történő megfigyeléshez.

Infravörös éjszakai funkció a nap 24 órájában történő megfigyeléshez.

Infravörös éjszakai funkció, hogy a nap minden percében vigyázhasson gyermekére.

Vezeték nélküli és hordozható szülői egység

Vezeték nélküli és hordozható szülői egység

Az újratölthető szülői egység lehetővé teszi, hogy akkor is gyermeke közelében lehessen, amikor otthonában tesz-vesz.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.0

5-ből

6

Értékelések

83%

ajánlja ezt a terméket

1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

spokojenost

s touto chůvičkou jsem byla spokojená, sice jsem měla menší problémy se signálem okolo domu, ale to se vychytalo a chůvička se osvědčila. Pohybování po domku bylo OK. Velice dobrá vychytávka je i možnost připevnit na stativ. Ukolébavky jsem moc nepoužívala, ale malé minus bylo, že se nedala ovládat hlasitost. Bohužel jsem ji po roce a 3/4 reklamovala - začala vynechávat a nenabíjela se mi. Reklamace byla vyřízena a peníze se mi vrátili.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD600/00 Digitální elektronická videochůva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD600/00 Digitální elektronická videochůva

28/11/2013

Polska

Polska

świetny produkt nie znam lepszego a na codzień od 10 lat sprzedaje sprzęt elektroniczy i troche kamer widziałem

Potwierdzam zalety produktu o których pisali moi przedmówcy . Produkt ma wszystko . Zasięg jak dobre Wifi domowe u mnie łapie z parteru II piętro dzieki korytarzowi którym piętra są połaczone , na drodze jest tylko 1 para drzwi . Ktoś narzekał na brak mocowań w łózeczku , racja . Lecz sądze że to celowe , myśle że to celowe ponieważ nie powinno sie stawiać takich urządzeń blisko malutkich dzieci ,to szkodzi !!! Te 2-3 metry oddalenie są akurat , jakoś obrazu jest wystarczająca nawet w nocy , a i tak jest świetnie zbierający mikrofon ( na kamerce jest potencjonometr którym możemy ustawić czułość mikrofonu )

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

31/08/2012

Polska

Polska

Dla mnie - produkt idealny

Uważam że to urządzenie nie ma konkurenta - zarówno pod względem jakości wykonania jak i pod względem parametrów technicznych. Przed zakupem przetestowałem kilka wideo-niań i Philips avent zostawia konkurencję daleko w tyle . Jakośc obrazu i dźwięku jest bez porównania lepsza od konkurencji, nie słychać uciążliwych szumów wynikających z bezprzewodowego przesyłania dźwięku, zasięg jest bardzo duży - dziecko śpi na pietrze w domu, a zasięg jest w ogródku po drugiej stronie domu . Rewelacyjnie spisuje się funkcja noktowizji - kilkanaście emiterów IR umieszczonych wokół obiektywu, w zupełnych ciemnościach równomiernie i skutecznie oświetla dziecko . Bardzo przydatne sa dodatkowe funkcje - lampka nocna, choć nie świeci najmocniej, to daje lekką poświatę która pomaga w ciemnościach, trzy przyjemne melodyjki, które działają uspokajająco na dziecko ( przetestowane - moja córeczka bardzo je lubi) , ponadto świetną funkcją jest aktywacja odbiornika głosem, która pozwala na oszczędzanie baterii. Odbiornik posiada praktyczny uchwyt który służy jako podstawka, a po odwróceniu go o 180 stopni, jako zaczep do paska . Sama kamerka - nadajnik, posiada fajną magnetyczną podstawkę, która w wielu przypadkach wystarcza do odpowiedniego ustawienia kamery. W przypadku kiedy chcemy zamontować kamerę na łóżeczku - przydatny jest gwint który posiada standardowy wymiar pod statywy. Ja zakupiłem statyw za 20 zł w jednym z elektromarketów, z trzema giętkimi nóżkami który idzie idealnie wyprofilować tak, żeby zawiesić go na łóżeczku . Polecam !

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD600/00 Digital Video Baby Monitor

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 