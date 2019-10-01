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Összes sorozat

  • Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával
  • Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával
  • Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával
  • Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával
  • Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával
  • Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával
  • Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával
  • Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával
  • Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával
  • Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával
  • Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával
  • Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával
  • Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával
  • Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával
  • Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával
  • Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával

Gyártás megszűnt

Philips AventDigitális videofunkcióval rendelkező baba monitor

SCD603/00

3.6
| (7) Értékelések
Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával
Az SCD603 készülék segítségével mindig fenntarthatja a biztonságos kapcsolatot gyermekével. A tökéletes hangminőség mellett mostantól éjjel-nappal is láthatja gyermekét. 150 méteres hatótávolságával ez a monitor teljes mértékben hordozható és egyszerűen használható.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Otthonában mindenhonnan láthatja és hallhatja gyermekét

Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával

  • 2,4"-es színes képernyő

Elemmel is működik, áramszünet esetére

Tartalék elem funkció van a bébiegységben, így áramszünet esetén is fennmarad a kapcsolat

Hallgassa a babát tiszta hanggal

Nagy felbontású, 2,4"-os színes képernyő

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.6

5-ből

7

Értékelések

4
2

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Nejlepší babycall

Čistý obraz i zvuk, dobra vydrž baterky, rychle se nabijí, dobře se manipuluje s kamerou, hezky design, praktická lampicka, slouží denně i na cestách, koupila bych ji znovu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD603/00 Digitální elektronická videochůva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD603/00 Digitální elektronická videochůva

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

13/05/2015

Polska

Polska

POLECAM

W ostatnim czasie miałam przyjemność przetestować cyfrową nianię elektroniczną z funkcją kamery firmy Philips Avent- model SCD603/00. Urządzenie spełniło moje oczekiwania, a nawet mogę stwierdzić, że pozytywnie mnie zaskoczyło w kilku kwestiach. Przede wszystkim strzałem w dziesiątkę jest funkcja kamery- w ciągu dnia otrzymujemy wyraźny kolorowy obraz,natomiast w ciemności automatycznie włącza się noktowizjer. Dzięki funkcji kamery możemy bezpiecznie i z dużym spokojem obserwować z innych pomieszczeń naszego maluszka nie tylko w trakcie snu ,ale także w trakcie jego aktywności. Z pewnością funkcja ta ułatwi życie niejednej mamie. Testowałam zarówno w mieszkaniu jak i domu. Możemy maluszka zostawić bezpiecznie na piętrze - nianie bez kamery, moim zdaniem, nie do końca pozwolą nam na taki komfort psychiczny. Zasięg do 150 metrów- a więc nie jest źle, ale czasem się gubi. Dużym plusem natomiast jest automatyczne dźwiękowe oraz obrazowe informowanie nas o braku komunikacji niani z nadajnikiem. Dźwięk jest czysty i wyraźny. Mamy zarówno dźwiękowy, jak i świetlny sygnalizator odgłosów z pokoju, w którym znajduje się maluszek. Dodatkowym atutem jest możliwość włączania kołysanek (mamy 3 do wyboru). Nianię wygodnie i bardzo łatwo się obsługuje. Gdyby zwiększyć zasięg pracy niani byłby to produkt idealny dla każdej mamy.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD603/00 Wideoniania cyfrowa

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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