2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SCD610/00
Kompatibilis 4 kamerával
Maradjon kapcsolatban kisbabájával a lakás bármely pontjáról, 150 méteres hatótávolságon belül
Figyelje gyermekét éjjel-nappal: nappal színesben, éjjel pedig infravörös fekete-fehér képeken keresztül
Csak a kisbabáját fogja hallani! A babaőr folyamatosan pásztáz 120 csatorna között, hogy Ön zavarmentes kapcsolatban maradhasson gyermekével
4.2
5-ből
6
Értékelések
Rovena19
29/06/2018
România
"Recenzie din campania Philips Avent"
Am cumparat acest set de monitorizare acum mult timp in urma si inca il mai folosesc.Este un produs extraordinar si il recomand tuturor mamicilor care vor sa se asigure ca bebelusul lor doarme sau se joaca in siguranta!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD610/00 Monitor video digital pentru copii
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD610/00 Monitor video digital pentru copii
mariuszko17
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
weronika87
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
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