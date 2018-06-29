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Összes sorozat

  • Hordozható kapcsolat a babával
  • Hordozható kapcsolat a babával
  • Hordozható kapcsolat a babával
  • Hordozható kapcsolat a babával
  • Hordozható kapcsolat a babával
  • Hordozható kapcsolat a babával
  • Hordozható kapcsolat a babával
  • Hordozható kapcsolat a babával
  • Hordozható kapcsolat a babával
  • Hordozható kapcsolat a babával
  • Hordozható kapcsolat a babával
  • Hordozható kapcsolat a babával

Gyártás megszűnt

Philips AventDigitális videofunkcióval rendelkező baba monitor

SCD610/00

4.2
| (6) Értékelések
Hordozható kapcsolat a babával
A digitális videofunkcióval rendelkező babaőr technológia lehetővé teszi, hogy mindig biztonságos és személyes kapcsolatban legyen gyermekével.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Nappal és éjjel is működik otthona bármely pontján

Hordozható kapcsolat a babával

  • Kompatibilis 4 kamerával

150 m-es hatótávolság

150 m-es hatótávolság

Maradjon kapcsolatban kisbabájával a lakás bármely pontjáról, 150 méteres hatótávolságon belül

6 cm-es, éjjel-nappal működő LCD képernyő

6 cm-es, éjjel-nappal működő LCD képernyő

Figyelje gyermekét éjjel-nappal: nappal színesben, éjjel pedig infravörös fekete-fehér képeken keresztül

Automatikus csatornaválasztás

Automatikus csatornaválasztás

Csak a kisbabáját fogja hallani! A babaőr folyamatosan pásztáz 120 csatorna között, hogy Ön zavarmentes kapcsolatban maradhasson gyermekével

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.2

5-ből

6

Értékelések

4
1

29/06/2018

România

România

"Recenzie din campania Philips Avent"

Am cumparat acest set de monitorizare acum mult timp in urma si inca il mai folosesc.Este un produs extraordinar si il recomand tuturor mamicilor care vor sa se asigure ca bebelusul lor doarme sau se joaca in siguranta!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD610/00 Monitor video digital pentru copii

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD610/00 Monitor video digital pentru copii

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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