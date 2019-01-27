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Összes sorozat

  • Több tej, gyorsabban.
  • Több tej, gyorsabban.
  • Több tej, gyorsabban.
  • Több tej, gyorsabban.
  • Több tej, gyorsabban.
  • Több tej, gyorsabban.

Gyártás megszűnt

Philips AventKézi mellszívó készülék

SCF300/20

4.4
| (7) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket
Több tej, gyorsabban.
Az egyedülálló Philips Avent SCF300/20 BPA-mentes manuális mellszívó rendkívül hatékony. Klinikai tesztek bizonyítják, hogy segítségével több tej nyerhető, mint a kórházi dupla elektromos mellszívókkal*.
Összes előny megtekintése

A természet által megihletett mellszívó

Több tej, gyorsabban.

  • 125 ml-es üveggel

Szabadalmaztatott masszázspárna

Szabadalmaztatott masszázspárna

A Philips Avent öt puha szirom rész lágy összehúzódásával masszíroz fejés közben, és a kialakuló vákuum együttes hatása a szoptatás természetes mechanizmusát utánozza.

A gyengéd vákuum a baba szopási mechanizmusát utánozva biztosítja a tej kiürülését.

A gyengéd vákuumos szívóhatás a baba szopási mechanizmusát utánozva, kevesebb pumpálással biztosítja a hatékony tejáramlást.

A masszázspárna a baba szopási mechanizmusát utánozva stimulálja a tej kiürülését

A masszázspárna a baba szopási mechanizmusát utánozva stimulálja a tej kiürülését

A Philips Avent mellszívó szabadalmaztatott masszázspárnájának rugalmas összehúzódása a baba szopási mechanizmusát utánozza, és a gyors, természetes tejkiürülést kívánja elősegíteni.

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Értékelések

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4.4

5-ből

7

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

27/01/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes, imádtam

Hónapokig naponta többször a partnerem volt! A legeslegjobb mellszívó a piacon! Többet is próbáltam, de csak ez vált be!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF300/20 Kézi mellszívó készülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF300/20 Kézi mellszívó készülék

20/05/2022

Srbija

Srbija

Za sve mama spas

Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

31/10/2019

Україна

Україна

Это прекрасный продукт обладает хорошими функциями

Хороший молокоотсос , очень удобный в и использовании , легко разбирается , чтобы помыть его после использования , компактный для того чтобы взять в поездку не занимает много места . Рекомендую очень хороший !

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően

  2. Klinikailag bizonyítottan - a 20 perces vizsgált időszakban - gyorsabban fejhető le a megfelelő anyatej mennyiség, mint a kórházi dupla elektromos mellszívók használatával. A vizsgálatban koraszülött gyermekek anyukái vettek részt.