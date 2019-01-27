2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
125 ml-es üveggel
A Philips Avent öt puha szirom rész lágy összehúzódásával masszíroz fejés közben, és a kialakuló vákuum együttes hatása a szoptatás természetes mechanizmusát utánozza.
A gyengéd vákuumos szívóhatás a baba szopási mechanizmusát utánozva, kevesebb pumpálással biztosítja a hatékony tejáramlást.
A Philips Avent mellszívó szabadalmaztatott masszázspárnájának rugalmas összehúzódása a baba szopási mechanizmusát utánozza, és a gyors, természetes tejkiürülést kívánja elősegíteni.
4.4
5-ből
7
Értékelések
86%
ajánlja ezt a terméket
TheOresai
27/01/2019
Magyarország
Tökéletes, imádtam
Hónapokig naponta többször a partnerem volt! A legeslegjobb mellszívó a piacon! Többet is próbáltam, de csak ez vált be!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF300/20 Kézi mellszívó készülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF300/20 Kézi mellszívó készülék
Tanja5
20/05/2022
Srbija
Za sve mama spas
Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
Vishenka
31/10/2019
Україна
Это прекрасный продукт обладает хорошими функциями
Хороший молокоотсос , очень удобный в и использовании , легко разбирается , чтобы помыть его после использования , компактный для того чтобы взять в поездку не занимает много места . Рекомендую очень хороший !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően
Klinikailag bizonyítottan - a 20 perces vizsgált időszakban - gyorsabban fejhető le a megfelelő anyatej mennyiség, mint a kórházi dupla elektromos mellszívók használatával. A vizsgálatban koraszülött gyermekek anyukái vettek részt.