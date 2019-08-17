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Gyártás megszűnt

Philips AventElektromos mellszívó

SCF302/13

5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Az Ön kényelme érdekében
Az egyedülálló Philips Avent Out & About BPA-mentes mellszívót elektronikus memóriával láttuk el, amely megjegyzi az Ön egyéni fejési ritmusát és folytatja azt.
Összes előny megtekintése

A természet által megihletett elektromos mellszívó

Az Ön kényelme érdekében

  • Táskás mellszívó készlet

Hálózati, elemes vagy kézi működtetés

Hálózati, elemes vagy kézi működtetés

Az elektronikus mellszívó nem csak hálózatról, hanem elemről is működtethető, valamint a nagyobb rugalmasság érdekében kézi mellszívóként is használhatja.

A gyengéd vákuum a baba szopási mechanizmusát utánozva biztosítja a tej kiürülését.

A gyengéd vákuumos szívóhatás a baba szopási mechanizmusát utánozva, kevesebb pumpálással biztosítja a hatékony tejáramlást.

Megjegyzi és folytatja az Ön pumpálási ritmusát

Megjegyzi és folytatja az Ön pumpálási ritmusát

Az elektronikus memória egyetlen gombnyomásra megjegyzi és folytatja az Ön egyéni fejési ritmusát.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

17/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon praktikus.

Jól, egyszerűen kezelhető, tökéletes választás, jó szívóerő.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF302/01 Elektromos mellszívó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF302/01 Elektromos mellszívó

27/04/2021

Srbija

Srbija

Nesto sto svakoj novoj mami treba

Olaksanje za nove mame, koje moraju da izmlazaju mleko...u velikom umoru, iscrpljenosti, bar nesto da bude olaksavajuca okolnost. Kao ova pumpica. Moje iskrene preporuke!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.