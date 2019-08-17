2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Táskás mellszívó készlet
Az elektronikus mellszívó nem csak hálózatról, hanem elemről is működtethető, valamint a nagyobb rugalmasság érdekében kézi mellszívóként is használhatja.
A gyengéd vákuumos szívóhatás a baba szopási mechanizmusát utánozva, kevesebb pumpálással biztosítja a hatékony tejáramlást.
Az elektronikus memória egyetlen gombnyomásra megjegyzi és folytatja az Ön egyéni fejési ritmusát.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Mano10
17/08/2019
Magyarország
Nagyon praktikus.
Jól, egyszerűen kezelhető, tökéletes választás, jó szívóerő.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF302/01 Elektromos mellszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF302/01 Elektromos mellszívó
Majche
27/04/2021
Srbija
Nesto sto svakoj novoj mami treba
Olaksanje za nove mame, koje moraju da izmlazaju mleko...u velikom umoru, iscrpljenosti, bar nesto da bude olaksavajuca okolnost. Kao ova pumpica. Moje iskrene preporuke!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi