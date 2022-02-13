2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Táskás mellszívó készlet
A Philips Avent mellszívó gyengéd vákuuma a baba természetes szopás mechanizmusát utánozza, és több tej kiürülését biztosítja, mint egy kórházi dupla elektromos mellszívó*
A lehető legkényelmesebb stimuláló masszázspárna segíti a tej hatékony, fájdalommentes kiürülését
Tegye egyszerűbbé az életét és fejje az anyatejet közvetlenül Philips Avent cumisüvegeink és/vagy tejtárolóink valamelyikébe, majd helyezze a hűtőbe vagy mélyhűtőbe.
4.6
5-ből
24
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Mary0917
13/02/2022
Magyarország
Tartós és minőségi termék
Elégedett vagyok a termékkel, két gyermekem születése után is ugyanolyan hatékonysággal tudtam használni. Könnyen tisztítható, kis helyen elfér, ezért utazáskor is praktikus.
Előnyök
Jó minőség, könnyű használat
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF310/20 Kézi mellszívó készülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF310/20 Kézi mellszívó készülék
Kiri
14/06/2019
Magyarország
Nagyon jó termék!
Kényelmes használni a mellre ,,tapadó kipárnázott fejnek ,, köszönhetően! Ajánlom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF310/20 Kézi mellszívó készülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF310/20 Kézi mellszívó készülék
Geo84
05/04/2021
România
Multumita
Sunt foarte multumita de acest produs,este ușor de folosit m-a ajuta în alăptarea bebelușului,îl recomand cu drag.Raport preț calitate multumita
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF310/20 Pompă manuală pentru sân
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF310/20 Pompă manuală pentru sân
Klinikailag bizonyítottan - a 20 perces vizsgált időszakban - gyorsabban fejhető le a megfelelő anyatej mennyiség, mint a kórházi dupla elektromos mellszívók használatával. A vizsgálatban koraszülött gyermekek anyukái vettek részt.