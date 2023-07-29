2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Egydarabos elektromos
Természetes mozgást biztosító technológia
Kényelmes szilikonpárna
8 + 16 beállítás
Több tejet tud lefejni kevesebb idő alatt* a párnával, amely ugyanúgy stimulálja a melleket a tej lefejéséhez, mint a baba. Tökéletesen vált stimulációs módból fejési módba, és kellő mértékű mellbimbó-stimulálásról és szívásról gondoskodik a maximális tejáramlás érdekében. Tejáramlás-beinduláshoz szükséges időre (tejleadó reflex beindulásáig eltelt idő – MER) vonatkozó eredmények alapján.*
Egyetlen, univerzális méret. Mivel mindannyiunkat különböző formák és méretek jellemeznek, a szilikonpárna lágyan hajlik és alkalmazkodik, hogy illeszkedjen az adott mellbimbóhoz. A mellbimbó-méretek 99,98%-ához illeszkedik* (max. 30 mm).
Hozza ki a legtöbbet minden fejésből a tejáramlást serkentő 8 üzemmóddal és 16 fejési üzemmóddal. A finombeállításokat menet közben is elvégezheti.
4.8
5-ből
391
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Leva859
29/07/2023
Magyarország
Életmentő
Feleségemnek vettem a lányom születése után, már akkor is nagyon jó szolgálatot tett,de amióta a fiam megszületett egyenesen életmentő a feleségem számára!
Előnyök
Kis helyen elfér, gyorsan lehet vele fejni, kompatibilis az összes avent cumis üveggel.
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF395/11 Elektromos mellszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF395/11 Elektromos mellszívó
Zsuzska001
21/08/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kezdő anyukák részére tökéletes
Mindenképp elektromos mellszívót szerettem volna, mert a környezetemben mindenki ajánlotta. Ez a termékcsomag kezdő anyukáknak tökéletes választás. A 2 cumisüveg főleg a mini nagyon jó hogy a csomagban van hiszen 1 lyukkal rendelkezik és a kisfiam tápszeres hozzátáplálása során tökéletesen működik a szoptatással együtt. Féltem hogy a cumisüveg használatával kisfiam nem fog majd szopni de nem így történt. A mellszívó fantasztikus. Kíméletes a mellhez, mellbimbóhoz egyaránt. Először stimulálja a mellbimbót aztán fej. Könnyű a tisztítása is. A tejtartó poharak is praktikusak igaz még használatuk nem épült be a napi rutinunkba, mivel még nem kezdtük el a hozzátáplálást így minden tej elfogyasztásra kerül. Köszönöm Philips neked ezt a terméket!
Előnyök
Kompakt csomag ami kezdő anyukáknak tökéletes
Hátrányok
Picit drága
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD395/21 Egyes elektromos mellszívó készlet
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD395/21 Egyes elektromos mellszívó készlet
Csakegyanya
24/03/2022
Magyarország
Nagyszerű termék
Ajánlom ezt a terméket. Könnyű használni, jól szív, megkönnyíti a fejést. Halk. Szuper, hogy lehet állítani, hogy mikor stimuláljon és mikor szívjon. Könnyű tisztítani. Örülök, hogy ezt a terméket vettem.
Előnyök
Jól szív, könnyű tisztítani
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF395/11 Elektromos mellszívó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF395/11 Elektromos mellszívó
Tejáramlás-beinduláshoz szükséges idő (tejleadó reflex beindulásáig eltelt idő – MER) egy 20 fő részvételével zajló klinikai teszt eredményei alapján (Hollandia, 2019) más, régebbi típusú Philips mellszívó technikáknak egy 9 fő részvételével zajló megvalósíthatósági tanulmány eredményeként kapott MER-időihez viszonyítva (Hollandia, 2018).
Az 1K-SE esetén: A résztvevők 70%-a 60 másodpercen belül tapasztalta a tejleadó reflex beindulását. Tejáramlás-beinduláshoz szükséges idő (tejleadó reflex beindulásáig eltelt idő – MER) egy 20 fő részvételével zajló teszt eredményei alapján (Hollandia, 2019) más, régebbi típusú Philips mellszívó technikáknak egy 9 fő részvételével zajló megvalósíthatósági tanulmány eredményeként kapott MER-időihez viszonyítva (Hollandia, 2018).
A termék 20 résztvevővel végzett klinikai tesztjének eredményei alapján (Hollandia, 2019), átlagos értékelés szimpla és dupla elektromos mellszívó esetén; a résztvevők 95%-a egyetért azzal, hogy a mellszívóink hatékonyak (szimpla elektromos); a résztvevők 100%-a egyetért azzal, hogy a mellszívóink hatékonyak (dupla elektromos).
Források: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 2019. április 26. (109 résztvevő, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993. május (20 résztvevő (kaukázusi), USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005. (28 résztvevő, Ausztrália).
Csak az üvegre és más anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének.