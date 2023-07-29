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Összes sorozat

  • Egydarabos mellszívó a teljesség igényével
  • Egydarabos mellszívó a teljesség igényével
  • Egydarabos mellszívó a teljesség igényével
  • Egydarabos mellszívó a teljesség igényével
  • Egydarabos mellszívó a teljesség igényével
  • Egydarabos mellszívó a teljesség igényével
  • Egydarabos mellszívó a teljesség igényével
  • Egydarabos mellszívó a teljesség igényével
  • Egydarabos mellszívó a teljesség igényével
  • Egydarabos mellszívó a teljesség igényével
  • Egydarabos mellszívó a teljesség igényével
  • Egydarabos mellszívó a teljesség igényével
  • Egydarabos mellszívó a teljesség igényével
  • Egydarabos mellszívó a teljesség igényével

Gyártás megszűnt

Philips AventElektromos mellszívó

SCF395/11

4.8
| (391) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Egydarabos mellszívó a teljesség igényével
Lépjen be a fejés új korszakába, amelyben a szívóerő és a mellbimbó-stimuláció tökéletes egyensúlyban van, olyan természetesen, ahogyan azt a babák szopástechnikájánál megfigyelhettük. A Philips Avent elektromos mellszívó optimális tejáramlást biztosít, és gyengéden alkalmazkodik az Ön mellbimbójának méretéhez és alakjához.
Összes előny megtekintése

Gyors, kényelmes, és imádják az édesanyák

Egydarabos mellszívó a teljesség igényével

  • Egydarabos elektromos

  • Természetes mozgást biztosító technológia

  • Kényelmes szilikonpárna

  • 8 + 16 beállítás

Természetes mozgást lehetővé tevő technológia a tej gyors áramlásáért*

Több tejet tud lefejni kevesebb idő alatt* a párnával, amely ugyanúgy stimulálja a melleket a tej lefejéséhez, mint a baba. Tökéletesen vált stimulációs módból fejési módba, és kellő mértékű mellbimbó-stimulálásról és szívásról gondoskodik a maximális tejáramlás érdekében. Tejáramlás-beinduláshoz szükséges időre (tejleadó reflex beindulásáig eltelt idő – MER) vonatkozó eredmények alapján.*

Egy méretű, puha és adaptív szilikonpárna

Egyetlen, univerzális méret. Mivel mindannyiunkat különböző formák és méretek jellemeznek, a szilikonpárna lágyan hajlik és alkalmazkodik, hogy illeszkedjen az adott mellbimbóhoz. A mellbimbó-méretek 99,98%-ához illeszkedik* (max. 30 mm).

8 stimulációs és 16 fejési üzemmód

Hozza ki a legtöbbet minden fejésből a tejáramlást serkentő 8 üzemmóddal és 16 fejési üzemmóddal. A finombeállításokat menet közben is elvégezheti.

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Értékelések

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4.8

5-ből

391

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

29/07/2023

Magyarország

Magyarország

Életmentő

Feleségemnek vettem a lányom születése után, már akkor is nagyon jó szolgálatot tett,de amióta a fiam megszületett egyenesen életmentő a feleségem számára!

Előnyök

Kis helyen elfér, gyorsan lehet vele fejni, kompatibilis az összes avent cumis üveggel.

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF395/11 Elektromos mellszívó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF395/11 Elektromos mellszívó

21/08/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kezdő anyukák részére tökéletes

Mindenképp elektromos mellszívót szerettem volna, mert a környezetemben mindenki ajánlotta. Ez a termékcsomag kezdő anyukáknak tökéletes választás. A 2 cumisüveg főleg a mini nagyon jó hogy a csomagban van hiszen 1 lyukkal rendelkezik és a kisfiam tápszeres hozzátáplálása során tökéletesen működik a szoptatással együtt. Féltem hogy a cumisüveg használatával kisfiam nem fog majd szopni de nem így történt. A mellszívó fantasztikus. Kíméletes a mellhez, mellbimbóhoz egyaránt. Először stimulálja a mellbimbót aztán fej. Könnyű a tisztítása is. A tejtartó poharak is praktikusak igaz még használatuk nem épült be a napi rutinunkba, mivel még nem kezdtük el a hozzátáplálást így minden tej elfogyasztásra kerül. Köszönöm Philips neked ezt a terméket!

Előnyök

Kompakt csomag ami kezdő anyukáknak tökéletes

Hátrányok

Picit drága

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD395/21 Egyes elektromos mellszívó készlet

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD395/21 Egyes elektromos mellszívó készlet

24/03/2022

Magyarország

Magyarország

Nagyszerű termék

Ajánlom ezt a terméket. Könnyű használni, jól szív, megkönnyíti a fejést. Halk. Szuper, hogy lehet állítani, hogy mikor stimuláljon és mikor szívjon. Könnyű tisztítani. Örülök, hogy ezt a terméket vettem.

Előnyök

Jól szív, könnyű tisztítani

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF395/11 Elektromos mellszívó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF395/11 Elektromos mellszívó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
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Jogi nyilatkozatok

  1. Tejáramlás-beinduláshoz szükséges idő (tejleadó reflex beindulásáig eltelt idő – MER) egy 20 fő részvételével zajló klinikai teszt eredményei alapján (Hollandia, 2019) más, régebbi típusú Philips mellszívó technikáknak egy 9 fő részvételével zajló megvalósíthatósági tanulmány eredményeként kapott MER-időihez viszonyítva (Hollandia, 2018).

  2. Az 1K-SE esetén: A résztvevők 70%-a 60 másodpercen belül tapasztalta a tejleadó reflex beindulását. Tejáramlás-beinduláshoz szükséges idő (tejleadó reflex beindulásáig eltelt idő – MER) egy 20 fő részvételével zajló teszt eredményei alapján (Hollandia, 2019) más, régebbi típusú Philips mellszívó technikáknak egy 9 fő részvételével zajló megvalósíthatósági tanulmány eredményeként kapott MER-időihez viszonyítva (Hollandia, 2018).

  3. A termék 20 résztvevővel végzett klinikai tesztjének eredményei alapján (Hollandia, 2019), átlagos értékelés szimpla és dupla elektromos mellszívó esetén; a résztvevők 95%-a egyetért azzal, hogy a mellszívóink hatékonyak (szimpla elektromos); a résztvevők 100%-a egyetért azzal, hogy a mellszívóink hatékonyak (dupla elektromos).

  4. Források: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 2019. április 26. (109 résztvevő, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993. május (20 résztvevő (kaukázusi), USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005. (28 résztvevő, Ausztrália).

  5. Csak az üvegre és más anyatejjel érintkező részekre vonatkozik. Megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének.