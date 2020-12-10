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Összes sorozat

  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
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  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
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  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

Gyártás megszűnt

Philips AventClassic+ cumisüveg

SCF566/17

4.9
| (140) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket
Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
A Classic+ üveg Airflex szellőzőrendszere és texturált etetőcumi-kialakítása révén kiemelkedően kényelmessé teszi az etetést, amelyet így csak a lehető legritkábban szükséges megszakítani. A beépített, hasfájást megelőző szelep kivezeti a levegőt az üvegből, így az nem jut be a baba hasába.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Kialakítása révén nem szükséges megszakítania az etetést

Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

  • 1 db cumisüveg

  • 330 ml

  • Változtatható átfolyású etetőcumi

  • 3 hó.+

A hasfájást igazoltan csökkentő szelep*

A hasfájást igazoltan csökkentő szelep*

Az Airflex szellőzőrendszer már klinikai teszteken is bizonyította, hogy képes csökkenteni a szelesedést és a hasfájást. Amikor a baba cumizik, a cumifejbe épített szelep kinyílik, és levegőt enged az üvegbe, hogy ott ne alakuljon ki vákum, és az üveg hátsó része felé vezeti a levegőt, így távol tartja azt a baba hasától, és segít csökkenteni a hasfájást és a kellemetlen érzeteket.

Akár 60%-kal kevesebb nyugtalanság éjszaka*

Akár 60%-kal kevesebb nyugtalanság éjszaka*

A Philips Avent Anti-colic cumisüveg segít nyugodtabbá tenni a babát. A Philips Avent Anti-colic cumisüvegekből etetett babák 60%-kal kevésbé nyugtalanok éjjelente, mint azok, akik egyéb hasfájást csökkentő cumisüveget használnak.*

A bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így nem kell megszakítani az etetést

A bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így nem kell megszakítani az etetést

A cumifej formája biztos tapadást tesz lehetővé, míg a bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így megszakítás nélkül, kényelmesen etetheti babáját.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.9

5-ből

140

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

2

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

Örülök, hogy ezt a terméket választottam

Nekünk nagyon bevált. Könnyen mosható, nem színeződik el. Nem volt vele soha problémám. Csak ajánlani tudom.

Előnyök

Jól funkcionál

Hátrányok

Drága

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF816/17 Anti-colic cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF816/17 Anti-colic cumisüveg

17/05/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

A baba nappal cicizett, éjjel üvegből kapta a lefejt tejet, elfogadta mindkettőt. Hasfájós sem volt. Ajánlani tudom. Köszönöm

Előnyök

Megbízható

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF816/17 Anti-colic cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF816/17 Anti-colic cumisüveg

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

A terméket nagyon jó használni

Nagyon jól tudja megfogni a kisfiam. Szuper hogy univerzális,jó a funkciója. Nagyon szereti a kisfiam.

Előnyök

Ergonómikus,univerzális

Hátrányok

Nincs

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF816/17 Anti-colic cumisüveg

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF816/17 Anti-colic cumisüveg

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban aludtak, mint a versenytársak cumisüvegeivel etetett társaik.

  2. A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és az etetést sem kell megszakítani.

  3. Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.