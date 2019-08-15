TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja

Gyártás megszűnt

Philips AventNatural cumisüveg

SCF620/17

4.9
| (210) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket
A cumisüveges etetés természetes módja
Új cumisüvegünk segítségével a cumisüveges táplálás még természetesebbé tehető a baba és az Ön számára. Az etetőcumi innovatív „szirmos” kialakítása az anyamellhez hasonló természetes ráharapást biztosít, így a baba könnyebben szokja meg, ha felváltva szoptatják és cumisüvegből táplálják.
Összes előny megtekintése

„Szirmos” kialakítású Avent cumi

A cumisüveges etetés természetes módja

  • 1 db cumisüveg

  • 260 ml

  • Lassú átfolyású cumi

  • 1 hó.+

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Innovatív, kétszelepes kialakításának köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.

Kompatibilis a Philips Avent Natural termékválasztékkal

Kompatibilis a Philips Avent Natural termékválasztékkal

Az új Philips Avent Natural cumisüveg kompatibilis a Philips Avent termékekkel, kivéve a Classic üvegeket és pohárfogantyúkat. A Natural cumisüvegeket ajánlatos kizárólag Natural etetőcumival használni.

Különböző méretekben

A Philips Avent Natural üveg 4 méretben kapható: 60 ml, 125 ml, 260 ml, és 330 ml. Az üvegek egyes és többszörös csomagokban kaphatók.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

210

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

15/08/2019

Magyarország

Magyarország

Kíváló minőség

Csak ajánlani tudom. Mivel sokat bukik a kicsi lányom, remek választás volt ez a cumisüveg nem levegősödik be, könnyű tisztán tartani. A cumi kialakítása megkönnyítí az étkezéseket. Nem csepeg, nem folyik. Szóval 10- ből 10 pontra értékelem.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF693/14 Cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF693/14 Cumisüveg

28/06/2019

Magyarország

Magyarország

Pont olyan amilyennek írják.

Könnyű tisztítani,nem csepeg,egyszerű összerakni,könnyen eszik belőle a gyermek.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF693/17 Avent Natural cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF693/17 Avent Natural cumisüveg

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Csak ajánlani tudom

Harmadik gyerkoccel használjuk az avent cumisuvegeket, szuperul beváltak.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF693/17 Avent Natural cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF693/17 Avent Natural cumisüveg

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően