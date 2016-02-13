2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
260 ml
Lassú átfolyású cumi
1 hó.+
Innovatív, kétszelepes kialakításának köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.
Az új Philips Avent Natural cumisüveg kompatibilis a Philips Avent termékekkel, kivéve a Classic üvegeket és pohárfogantyúkat. A Natural cumisüvegeket ajánlatos kizárólag Natural etetőcumival használni.
A Philips Avent Natural üveg 4 méretben kapható: 60 ml, 125 ml, 260 ml, és 330 ml. Az üvegek egyes és többszörös csomagokban kaphatók.
4.3
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
monbur
13/02/2016
Polska
Niezwykla butelka
Butelka Avent Natural 260ml to butelka łatwa do rozłożenia i ponownego złożenia. Posiada specjalny kapturek- nakladke przez co smoczek nie ulega niepotrzebnym zabrudzeniom jak np w podrozy. Smoczek pasuje synkowi jest miekki i z pewnoscia dziecko nie zasysa powietrza podczas picia.Butelka jest bardzo leciutka i idealnie pasuje do dłoni synka a takze odporna na uderzenia i rzucanianie nia o podloge przez dziecko :) Butelka i firma godna polecenia
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
ania291986
04/10/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
rewelacja
Po kilku próbach w poszukiwaniu odpowiedniej butelki trafiłam na Philips Avent. Jest ona doskonała, szybko się odkreaca. Nic nie ulewa się ani nie kapie. Jedyna rzecz która trzeba wymieniać to smoczek Zuzia lubi gryźć. Ma 3 lata i jeszcze korzysta z tych butelek. polecam wszystkim i jest ponad wszystkie.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Dorin
24/07/2015
România
Se poate si mai bine
Bidonul este din plastic - asta am stiut inainte de cumarare, dar nu m-am gandit ca gradatiile de pe sticla sunt din 20 in 20 de ml. De exemplu imi lipseste gradatia de 30, 90, 150 ml. O lingurita de lapte praf se amesteca cu 30 ml apa.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF627/17 Biberon Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF627/17 Biberon Natural
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