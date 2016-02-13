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Összes sorozat

  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja

Gyártás megszűnt

Philips AventNatural cumisüveg

SCF627/17

4.3
| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
A cumisüveges etetés természetes módja
Új cumisüvegünk segítségével a cumisüveges táplálás még természetesebbé tehető a baba és az Ön számára. Az etetőcumi innovatív „szirmos” kialakítása az anyamellhez hasonló természetes ráharapást biztosít, így a baba könnyebben szokja meg, ha felváltva szoptatják és cumisüvegből táplálják.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

„Szirmos” kialakítású Avent cumi

A cumisüveges etetés természetes módja

  • 1 db cumisüveg

  • 260 ml

  • Lassú átfolyású cumi

  • 1 hó.+

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Innovatív, kétszelepes kialakításának köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.

Kompatibilis a Philips Avent Natural termékválasztékkal

Kompatibilis a Philips Avent Natural termékválasztékkal

Az új Philips Avent Natural cumisüveg kompatibilis a Philips Avent termékekkel, kivéve a Classic üvegeket és pohárfogantyúkat. A Natural cumisüvegeket ajánlatos kizárólag Natural etetőcumival használni.

Különböző méretekben

A Philips Avent Natural üveg 4 méretben kapható: 60 ml, 125 ml, 260 ml, és 330 ml. Az üvegek egyes és többszörös csomagokban kaphatók.

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Értékelések

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4.3

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

13/02/2016

Polska

Polska

Niezwykla butelka

Butelka Avent Natural 260ml to butelka łatwa do rozłożenia i ponownego złożenia. Posiada specjalny kapturek- nakladke przez co smoczek nie ulega niepotrzebnym zabrudzeniom jak np w podrozy. Smoczek pasuje synkowi jest miekki i z pewnoscia dziecko nie zasysa powietrza podczas picia.Butelka jest bardzo leciutka i idealnie pasuje do dłoni synka a takze odporna na uderzenia i rzucanianie nia o podloge przez dziecko :) Butelka i firma godna polecenia

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

04/10/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

rewelacja

Po kilku próbach w poszukiwaniu odpowiedniej butelki trafiłam na Philips Avent. Jest ona doskonała, szybko się odkreaca. Nic nie ulewa się ani nie kapie. Jedyna rzecz która trzeba wymieniać to smoczek Zuzia lubi gryźć. Ma 3 lata i jeszcze korzysta z tych butelek. polecam wszystkim i jest ponad wszystkie.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

24/07/2015

România

România

Se poate si mai bine

Bidonul este din plastic - asta am stiut inainte de cumarare, dar nu m-am gandit ca gradatiile de pe sticla sunt din 20 in 20 de ml. De exemplu imi lipseste gradatia de 30, 90, 150 ml. O lingurita de lapte praf se amesteca cu 30 ml apa.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF627/17 Biberon Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF627/17 Biberon Natural

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően