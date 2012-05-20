2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
125 ml
Újszülött átfolyású cumi
0 hó.+
A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ez megkönnyíti azt, hogy gyermeke felváltva tudjon szopni és cumisüvegből enni.
Az Avent Airflex cumisüveg az Airflex szeleppel a csecsemő természetes szívási ütemével összehangoltan működik.
Klinikai tanulmány kimutatta, hogy kéthetes korú, Avent cumisüvegből etetett csecsemők esetében kevesebb hasfájást tapasztaltak, mint más cumisüveget használóknál (www.philips.com/Avent).
4.6
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
ewa1988
20/05/2012
Polska
jest podobna do piersi matki
ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
angelika1923
20/05/2012
Polska
Produkt doskonały
Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +
fedorka88
15/05/2012
Polska
Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.
Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +
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