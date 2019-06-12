2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
120 ml
Újszülött átfolyású cumi
0 hó.+
A Natural üveg cumisüveg hőálló és ellenáll a hősokknak. Emiatt biztonságosan tárolható a hűtőben, felmelegíthető és sterilizálható.
Prémium minőségű bórszilikát üvegből készült, hogy a legmagasabb fokú tisztaságot biztosítsa.
A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.
4.8
5-ből
20
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
AnaMryBia
12/06/2019
România
Folosesc acest tip de biberon de la nastere pentru ambele fetite
Recenzie din campania Philips Avent Folosim acest tip de biberon si pt lapte matern si pt lapte praf Excelent produs recomand !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF671/17 Biberon din sticlă Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF671/17 Biberon din sticlă Natural
ElenaDomi
15/05/2019
România
Recomand cu drag
Super multumita de produs, se impaca foarte bine in concomitanta cu alaptatul. Rezista in timp si nu se deterioreaza .
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF671/17 Biberon din sticlă Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF671/17 Biberon din sticlă Natural
ElenaY
07/05/2019
România
Calitate excelenta
Folosesc biberoanele Avent de la nasterea copilul si sunt foarte multumita. Calitate execelenta. Pret avantajos.
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF671/17 Biberon din sticlă Natural
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF671/17 Biberon din sticlă Natural
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