Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

13

ó

:

33

p

:

27

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja

Gyártás megszűnt

Philips AventNatural cumisüveg

SCF692/17

4.9
| (162) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
A cumisüveges etetés természetes módja
Új cumisüvegünk segítségével a cumisüveges táplálás még természetesebbé tehető a baba és az Ön számára. Az etetőcumi innovatív „szirmos” kialakítása az anyamellhez hasonló természetes ráharapást biztosít, így a baba könnyebben szokja meg, ha felváltva szoptatják és cumisüvegből táplálják.
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

anyukák által világszerte ajánlott márka1

A cumisüveges etetés természetes módja

  • 1 db cumisüveg

  • 125 ml

  • Újszülött átfolyású cumi

  • 0 hó.+

Természetes mell-érzet az etetőcumi széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Természetes mell-érzet az etetőcumi széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.

A egyedülálló szirmok biztosítják az etetőcumi puhaságát, rugalmasságát, és nem engedik összetapadni.

A egyedülálló szirmok biztosítják az etetőcumi puhaságát, rugalmasságát, és nem engedik összetapadni.

Az etetőcumin lévő szirmok növelik a cumi puhaságát és rugalmasságát, valamint nem engedik azt összetapadni. Gyermeke elégedettebb lesz az etetés után.

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Innovatív, kétszelepes kialakításának köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

162

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

2
1

17/12/2020

Magyarország

Magyarország

Kiváló a babának

A minőség fontos főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra. Más gyártók termékeihez képest észrevehető, hogy foglalkoztak a megfelelő termékkialakítással a cég mérnökei. Az etető cumit azért napi használat után érdemes alaposabban elmosni és szárazra törölni mert enélkül visszacsavarva a tetejét előfordulhat csöpögés.

Előnyök

Minőség

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF690/17 Natural cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF690/17 Natural cumisüveg

27/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hamár cumisüveg akkor Avent.

Első gyermekem születésekor többféle cumisüveget kipróbáltunk, de a legjobban az Avent üvege jött be. Ezzel az üveggel kevesebb levegőt cumizott evés közben, és ezáltal kevésbé fájt a pocakja. Ami igazán sokat ér egy hasfájós babának.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF690/17 Natural cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF690/17 Natural cumisüveg

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Maximálisan elégedett vagyok,minőséggel,könnyen tisztítható.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF690/17 Natural cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF690/17 Natural cumisüveg

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően