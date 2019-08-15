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Összes sorozat

  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent Natural cumisüveg

SCF694/17

4.9
| (210) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Clear
Clear
Lila
Lila
Pávakék
Pávakék
kék
kék
rózsaszín
rózsaszín
A cumisüveges etetés természetes módja
Új cumisüvegünk segítségével a cumisüveges táplálás még természetesebbé tehető a baba és az Ön számára. Az etetőcumi innovatív „szirmos” kialakítása az anyamellhez hasonló természetes ráharapást biztosít, így a baba könnyebben szokja meg, ha felváltva szoptatják és cumisüvegből táplálják.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

A cumisüveges etetés természetes módja

  • 1 db cumisüveg

  • 260 ml

  • Lassú átfolyású cumi

  • 1 hó.+

Természetes mell-érzet az etetőcumi széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Természetes mell-érzet az etetőcumi széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.

A egyedülálló szirmok biztosítják az etetőcumi puhaságát, rugalmasságát, és nem engedik összetapadni.

A egyedülálló szirmok biztosítják az etetőcumi puhaságát, rugalmasságát, és nem engedik összetapadni.

Az etetőcumin lévő szirmok növelik a cumi puhaságát és rugalmasságát, valamint nem engedik azt összetapadni. Gyermeke elégedettebb lesz az etetés után.

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Innovatív, kétszelepes kialakításának köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.

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Értékelések

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4.9

5-ből

210

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

15/08/2019

Magyarország

Magyarország

Kíváló minőség

Csak ajánlani tudom. Mivel sokat bukik a kicsi lányom, remek választás volt ez a cumisüveg nem levegősödik be, könnyű tisztán tartani. A cumi kialakítása megkönnyítí az étkezéseket. Nem csepeg, nem folyik. Szóval 10- ből 10 pontra értékelem.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF693/14 Cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF693/14 Cumisüveg

28/06/2019

Magyarország

Magyarország

Pont olyan amilyennek írják.

Könnyű tisztítani,nem csepeg,egyszerű összerakni,könnyen eszik belőle a gyermek.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF693/17 Avent Natural cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF693/17 Avent Natural cumisüveg

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Csak ajánlani tudom

Harmadik gyerkoccel használjuk az avent cumisuvegeket, szuperul beváltak.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF693/17 Avent Natural cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF693/17 Avent Natural cumisüveg

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően