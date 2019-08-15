2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
260 ml
Lassú átfolyású cumi
1 hó.+
A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.
Az etetőcumin lévő szirmok növelik a cumi puhaságát és rugalmasságát, valamint nem engedik azt összetapadni. Gyermeke elégedettebb lesz az etetés után.
Innovatív, kétszelepes kialakításának köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.
4.9
5-ből
210
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Mimi
15/08/2019
Magyarország
Kíváló minőség
Csak ajánlani tudom. Mivel sokat bukik a kicsi lányom, remek választás volt ez a cumisüveg nem levegősödik be, könnyű tisztán tartani. A cumi kialakítása megkönnyítí az étkezéseket. Nem csepeg, nem folyik. Szóval 10- ből 10 pontra értékelem.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF693/14 Cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF693/14 Cumisüveg
Babe
28/06/2019
Magyarország
Pont olyan amilyennek írják.
Könnyű tisztítani,nem csepeg,egyszerű összerakni,könnyen eszik belőle a gyermek.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF693/17 Avent Natural cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF693/17 Avent Natural cumisüveg
Eperszorpi
25/01/2019
Magyarország
Csak ajánlani tudom
Harmadik gyerkoccel használjuk az avent cumisuvegeket, szuperul beváltak.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF693/17 Avent Natural cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF693/17 Avent Natural cumisüveg
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