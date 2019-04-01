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  • Hőmérés könnyen és megbízhatóan
  • Hőmérés könnyen és megbízhatóan

Gyártás megszűnt

Digitális hőmérőkészlet babáknak

SCH530/86

4.3
| (3) Értékelések
Hőmérés könnyen és megbízhatóan
Digitális hőmérős cumi az egyszerű és pontos mérésért.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Hőmérés könnyen és megbízhatóan

Digitális testhőmérő az egyszerű és pontos mérésért

Gyors, megbízható és pontos digitális hőmérő a baba hőmérsékletének ellenőrzésére.

Gyors és megbízható hőmérsékletmérés másodpercek alatt

Sose legyen túl meleg vagy hideg - a „Pont megfelelő” digitális hőmérő gyorsan megmutatja, hogy biztonságosan elfogyasztható-e már a tej vagy az étel. Nem kell tippelnie az üvegek melegítésekor és ha szünetet tart etetés közben, ellenőrizheti, hogy elég meleg-e még az étel.

Légáteresztő cumilap megelőzi a bőr kipirosodását.

A légáteresztő lapnak köszönhetően a cumi mögött is áramlik a levegő, ami segít megvédeni a gyermek bőrét az irritációtól.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.3

5-ből

3

Értékelések

4
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Продукт чудовий для вимірювання температури малюка

Дуже задоволені набором. Особливо соскою- термометром. Малюку легко виміряти температуру. Зручно, що звичайна соска використовується постій, малюк звикає до неї і потім змінивши на соску-термометр не відчуває різниці. Це полегшення для батьків. Ще подобається точність вимірювання.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів

17/12/2013

Polska

Polska

Świetna niania polecam gorąco

Świetnie się sprawdza. Polecam wszystkim rodzicom. Nieraz moja córeczka płakała nawet tylko przez to jak wypadł jej smoczek dzięki niani mogłam szybko zareagować, nawet jak gotowałam obiad, sprzątałam lub prałam ubrania.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

04/09/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Termometr giętki ok, ze smoczków dziecko nie chciało korzystać

Używałam tylko termometru z miękka końcówka. Smoczka i termometru w smoczki dziecko nie chciało i wypływało. Zbyt długi czas odczytu

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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