2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SCH530/86
Gyors, megbízható és pontos digitális hőmérő a baba hőmérsékletének ellenőrzésére.
Sose legyen túl meleg vagy hideg - a „Pont megfelelő” digitális hőmérő gyorsan megmutatja, hogy biztonságosan elfogyasztható-e már a tej vagy az étel. Nem kell tippelnie az üvegek melegítésekor és ha szünetet tart etetés közben, ellenőrizheti, hogy elég meleg-e még az étel.
A légáteresztő lapnak köszönhetően a cumi mögött is áramlik a levegő, ami segít megvédeni a gyermek bőrét az irritációtól.
4.3
5-ből
3
Értékelések
Natalion984
01/04/2019
Україна
Продукт чудовий для вимірювання температури малюка
Дуже задоволені набором. Особливо соскою- термометром. Малюку легко виміряти температуру. Зручно, що звичайна соска використовується постій, малюк звикає до неї і потім змінивши на соску-термометр не відчуває різниці. Це полегшення для батьків. Ще подобається точність вимірювання.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH530/86 Набір дитячих цифрових термометрів
Jonika
17/12/2013
Polska
Świetna niania polecam gorąco
Świetnie się sprawdza. Polecam wszystkim rodzicom. Nieraz moja córeczka płakała nawet tylko przez to jak wypadł jej smoczek dzięki niani mogłam szybko zareagować, nawet jak gotowałam obiad, sprzątałam lub prałam ubrania.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH530/10 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka
Janetm80
04/09/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
Termometr giętki ok, ze smoczków dziecko nie chciało korzystać
Używałam tylko termometru z miękka końcówka. Smoczka i termometru w smoczki dziecko nie chciało i wypływało. Zbyt długi czas odczytu
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH530/86 Zestaw elektronicznych termometrów dla dziecka
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