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Gyártás megszűnt

Philips AventDigitális szoba és fürdővíz hőmérő

SCH550/20

4.2
| (10) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket
Pontos hőmérséklet
A Philips Avent digitális szoba és fürdővíz hőmérő kettős funkciója révén kényelmesen mérhető vele a baba szobájának, valamint fürdővizének hőmérséklete is. Ugyanakkor kialakításánál fogva biztonságos és vidám fürdőjáték is.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

A babahőmérő a vízben lebeg

Pontos hőmérséklet

  • Kék virág

Fürdővíz és szobahőmérséklet mérésére

A digitális fürdővíz- és szobahőmérő segítségével könnyen beállíthatja a baba fürdővizének és szobájának ideális hőmérsékletét. A baba számára akkor a legkellemesebb a fürdő, ha a víz hőmérséklete 36,5 °C és 38 °C között van. A 39 °C vagy annál magasabb hőmérséklet túl forró és könnyen megégetheti a babát! Alváshoz pedig a 18 °C körüli szobahőmérséklet az ideális.

Megfelel minden vonatkozó szabványnak

Megfelel minden vonatkozó szabványnak

A termékek, amelyek megfelelnek a játék szabványoknak, alapos tesztelésen mentek keresztül, hogy teljesen biztonságosak legyenek.

Lebeg a vízen

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.2

5-ből

10

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

26/04/2025

Slovensko

Slovensko

Spoľahlivý a odolný teplomer

Teplomer som kúpila pred pár rokmi vo výpredaji a používame ho v kancelárii, aby sme vedeli objektívne rozhodnúť, kedy ešte netreba alebo už treba zapínať klímu. Spoľahlivo a rýchlo meria teplotu v miestnosti, viackrát sme ho použili aj na vodu, keď haproval bojler. Aj vizuálne je teplomer veľmi pekný a dobre navrhnutý. Výmena batérií po pár rokoch bola intuitívna a jednoduchá.

Előnyök

spoľahlivý, odolný, prakticky nezničiteľný

Hátrányok

(kvôli vodeodolnosti som si myslela, že batérie sa nedajú vymeniť, kým som to neskúsila)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer

10/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji na svijetu

Jako brzo i točno mjerenje vode ili zraka što je prevažno za malu bebicu kako bi ju u odgovarajućoj temperaturi kupali ili boravili s njom

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu

28/01/2018

Hrvatska

Hrvatska

Korisno i jednostavno

Sigurna gumena igračka koja je nezamjenjiva pri određivanju temperature vode kod kupanja bebe. Sa ovim termometrom ne možete pogriješiti. Gumen je i mekan, beba ga može i grickati. Siguran je i pluta na vodi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCH550/20 Dječji termometar za kupaonicu i sobu

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 