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Összes sorozat

  • Vezeték nélküli szabadság, erőteljes hangzás
  • Vezeték nélküli szabadság, erőteljes hangzás
  • Vezeték nélküli szabadság, erőteljes hangzás
  • Vezeték nélküli szabadság, erőteljes hangzás
  • Vezeték nélküli szabadság, erőteljes hangzás
  • Vezeték nélküli szabadság, erőteljes hangzás
  • Vezeték nélküli szabadság, erőteljes hangzás
  • Vezeték nélküli szabadság, erőteljes hangzás
  • Vezeték nélküli szabadság, erőteljes hangzás
  • Vezeték nélküli szabadság, erőteljes hangzás
  • Vezeték nélküli szabadság, erőteljes hangzás
  • Vezeték nélküli szabadság, erőteljes hangzás

Gyártás megszűnt

Bluetooth headset

SHB5250BK/00

3.2
| (5) Értékelések

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Vezeték nélküli szabadság, erőteljes hangzás
A vezeték nélküli kötetlenséget szem előtt tartó Philips MyJam FreshTones BT fülhallgató az erőteljes mélyhangok érdekében 14,2 mm-es meghajtókkal készült, kialakítása pedig optimálisan illeszkedik a fül alakjához.
Összes előny megtekintése

A fül alakjához tervezve

Vezeték nélküli szabadság, erőteljes hangzás

  • 14,2 mm-es meghajtók/ hátul nyitott

  • Earbud fülhallgatós

  • Lapos kábel

Rugalmas fogású kábelvédő a nagyobb tartósságért és a könnyebb csatlakoztathatóságért

A fülhallgató és a kábel közötti gumírozott, rugalmas fogású kábelvédő használata védi a vezetéket a kábeltörés okozta károsodástól, növelve annak élettartamát.

A fül alakjához tervezve, a kényelmes illeszkedésért

A fül alakjához tervezve, a kényelmes illeszkedésért

A fül alakjához igazodó kialakítás kényelmes, tökéletes illeszkedést biztosít mindenki számára.

14,2 mm-es hangszóró-meghajtók az erőteljes hangzásért és a gazdag basszusért

14,2 mm-es hangszóró-meghajtók az erőteljes hangzásért és a gazdag basszusért

Minőségi, 14,2 mm-es hangszóró-meghajtók, mélyhangnyílással a fülhallgatókon a gazdag basszushangzás érdekében.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.2

5-ből

5

Értékelések

2

15/04/2019

România

România

Raport excelent pret-performanta

Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB5250BK Cască Bluetooth

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB5250BK Cască Bluetooth

26/03/2018

Polska

Polska

Moje pierwsze słuchawki bluetooth

W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

12/08/2019

România

România

Designul castii lasa de dorit

Dificil de tinut la ureche si foarte incomode datorita faptului ca nu sunt invelite cu un material soft. Calitatea sunetului ok

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB5250BK Cască Bluetooth

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB5250BK Cască Bluetooth

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. A pillanatnyi értékek változóak lehetnek