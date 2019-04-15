2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHB5250BK/00
14,2 mm-es meghajtók/ hátul nyitott
Earbud fülhallgatós
Lapos kábel
A fülhallgató és a kábel közötti gumírozott, rugalmas fogású kábelvédő használata védi a vezetéket a kábeltörés okozta károsodástól, növelve annak élettartamát.
A fül alakjához igazodó kialakítás kényelmes, tökéletes illeszkedést biztosít mindenki számára.
Minőségi, 14,2 mm-es hangszóró-meghajtók, mélyhangnyílással a fülhallgatókon a gazdag basszushangzás érdekében.
3.2
5-ből
5
Értékelések
EmilPopescu
15/04/2019
România
Raport excelent pret-performanta
Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB5250BK Cască Bluetooth
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB5250BK Cască Bluetooth
Ryś75
26/03/2018
Polska
Moje pierwsze słuchawki bluetooth
W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Mbezna
12/08/2019
România
Designul castii lasa de dorit
Dificil de tinut la ureche si foarte incomode datorita faptului ca nu sunt invelite cu un material soft. Calitatea sunetului ok
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB5250BK Cască Bluetooth
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB5250BK Cască Bluetooth
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