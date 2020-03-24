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Összes sorozat

  • Lüktető ritmus, pumpáló basszus
  • Lüktető ritmus, pumpáló basszus

Gyártás megszűnt

Fejhallgató

SHE3550BK/00

4
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Kék
Kék
Lüktető ritmus, pumpáló basszus
A rendkívül kicsi, lüktető basszusú Philips MyJam Beamers in-ear fülhallgató a kényelem érdekében ovális hangcsőbetétekkel készült.
Összes előny megtekintése

Kompakt kialakítás

Lüktető ritmus, pumpáló basszus

  • 8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • In-ear (fülbe helyezhető)

2 cserélhető gumi fülbetét nyújt optimális illeszkedést

A fülbetétek 2 különböző méretben vannak mellékelve a személyre szabott és tökéletes illeszkedésért.

Lüktető mélyhangok, tiszta hangzás a nagy hatásfokú meghajtóknak köszönhetően

A praktikus kialakítású Philips Vibes fülbe helyezhető fejhallgató nagy hatásfokú meghajtókat foglal magába. Tökéletesen illeszkedik a fülbe, miközben tiszta hangzást és kirobbanó mélyhangot biztosít.

Ovális hangcsőbetét az ergonomikus, kényelmes illeszkedésért

Ergonomikus, kényelmes kialakítású ovális hangcsőbetét, amely illeszkedik a fül tényleges alakjához.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Slušalice za svaki dan

Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.

Előnyök

Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine

Hátrányok

Nema mikrofona

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3550WT Slušalice

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3550WT Slušalice

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.