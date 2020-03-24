2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHE3550WT/00
8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
A fülbetétek 2 különböző méretben vannak mellékelve a személyre szabott és tökéletes illeszkedésért.
A praktikus kialakítású Philips Vibes fülbe helyezhető fejhallgató nagy hatásfokú meghajtókat foglal magába. Tökéletesen illeszkedik a fülbe, miközben tiszta hangzást és kirobbanó mélyhangot biztosít.
Ergonomikus, kényelmes kialakítású ovális hangcsőbetét, amely illeszkedik a fül tényleges alakjához.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Slušalice za svaki dan
Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.
Előnyök
Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine
Hátrányok
Nema mikrofona
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3550WT Slušalice
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3550WT Slušalice