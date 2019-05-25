2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHE3700RD/00
8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
A fülbetétek három különböző – kicsi, nagy és közepes – méretben érhetők el, így mindenki megtalálja a neki megfelelőt
A kiváló minőségű, fényes és színes bevonat elegáns külsőt eredményez, miközben további védőrétegként funkcionál.
A praktikus kialakítású Philips Vibes fülbe helyezhető fejhallgató nagy hatásfokú meghajtókat foglal magába. Tökéletesen illeszkedik a fülbe, miközben tiszta hangzást és kirobbanó mélyhangot biztosít.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3700BL Slušalke
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3700BL Slušalke