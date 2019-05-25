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Összes sorozat

  • Lüktető ritmus, pumpáló basszus
  • Lüktető ritmus, pumpáló basszus
  • Lüktető ritmus, pumpáló basszus
  • Lüktető ritmus, pumpáló basszus
  • Lüktető ritmus, pumpáló basszus
  • Lüktető ritmus, pumpáló basszus
  • Lüktető ritmus, pumpáló basszus
  • Lüktető ritmus, pumpáló basszus
  • Lüktető ritmus, pumpáló basszus
  • Lüktető ritmus, pumpáló basszus

Gyártás megszűnt

Fülhallgató

SHE3700WT/00

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Kék
Kék
Piros
Piros
Rózsaszín
Rózsaszín
világoskék
világoskék
Lüktető ritmus, pumpáló basszus
A rendkívül kicsi, nagy basszusú Philips Vibes fülbe helyezhető fejhallgató a kényelem érdekében ovális hangcsőbetétekkel, az extra védelmet nyújtó, stílusos kialakítás érdekében pedig vákuumban fémezett védőburkolattal készült.
Összes előny megtekintése

Kompakt kialakítás vákuumban fémezett védőburkolattal

Lüktető ritmus, pumpáló basszus

  • 8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • In-ear (fülbe helyezhető)

3 cserélhető gumi fülbetét nyújt optimális illeszkedést

3 cserélhető gumi fülbetét nyújt optimális illeszkedést

A fülbetétek három különböző – kicsi, nagy és közepes – méretben érhetők el, így mindenki megtalálja a neki megfelelőt

A fényes és színes bevonat elegánsan mutat és véd is egyszerre

A fényes és színes bevonat elegánsan mutat és véd is egyszerre

A kiváló minőségű, fényes és színes bevonat elegáns külsőt eredményez, miközben további védőrétegként funkcionál.

Lüktető mélyhangok, tiszta hangzás a nagy hatásfokú meghajtóknak köszönhetően

Lüktető mélyhangok, tiszta hangzás a nagy hatásfokú meghajtóknak köszönhetően

A praktikus kialakítású Philips Vibes fülbe helyezhető fejhallgató nagy hatásfokú meghajtókat foglal magába. Tökéletesen illeszkedik a fülbe, miközben tiszta hangzást és kirobbanó mélyhangot biztosít.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

25/05/2019

Slovenija

Slovenija

odličen

Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3700BL Slušalke

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3700BL Slušalke

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.