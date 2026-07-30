2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHE3855GD/00
Elérhető
8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
A fülbetétek három különböző – kicsi, nagy és közepes – méretben érhetők el, így mindenki megtalálja a neki megfelelőt.
A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy könnyedén váltson zenehallgatásról a telefonhívások fogadására, így Ön mindig kapcsolatban marad.
A kiváló minőségű, vákuumban fémezett matt bevonat még nagyobb felületvédelmet biztosít, ráadásul tökéletesen illik az iPhone 6S készülékhez.
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