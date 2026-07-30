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Összes sorozat

  • Lüktető ritmus, ütős basszus
  • Lüktető ritmus, ütős basszus
  • Lüktető ritmus, ütős basszus
  • Lüktető ritmus, ütős basszus
  • Lüktető ritmus, ütős basszus
  • Lüktető ritmus, ütős basszus

Gyártás megszűnt

Fülhallgató mikrofonnal

SHE3855SL/00

Elérhető

Arany
Arany
Ezüst színű
Ezüst színű
Ezüstös szürke
Ezüstös szürke
Lüktető ritmus, ütős basszus
A stílusos Philips Chromz in-ear fülhallgató ütős basszushangokat, kényelmet és impozáns külsőt biztosít. A többféle, vákuumban fémezett, matt bevonatú színlehetőségek illenek az iPhone 6S készülékhez.
Összes előny megtekintése

Minőségi, vákuumban fémezett matt kidolgozás

Lüktető ritmus, ütős basszus

  • 8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • In-ear (fülbe helyezhető)

3 cserélhető gumi fülbetét az optimális illeszkedésért

3 cserélhető gumi fülbetét az optimális illeszkedésért

A fülbetétek három különböző – kicsi, nagy és közepes – méretben érhetők el, így mindenki megtalálja a neki megfelelőt.

Beépített mikrofon, mellyel zenéről telefonhívásra válthat

Beépített mikrofon, mellyel zenéről telefonhívásra válthat

A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy könnyedén váltson zenehallgatásról a telefonhívások fogadására, így Ön mindig kapcsolatban marad.

A vákuumban fémezett, stílusos matt bevonat még nagyobb védelmet nyújt

A vákuumban fémezett, stílusos matt bevonat még nagyobb védelmet nyújt

A kiváló minőségű, vákuumban fémezett matt bevonat még nagyobb felületvédelmet biztosít, ráadásul tökéletesen illik az iPhone 6S készülékhez.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.