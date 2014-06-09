Keresőkifejezés

      A gyerekek legjobb társa

      A megfelelő fejhallgató, amellyel a kis zenekedvelők megismerhetik a zene világát. A tiszta mélyhangzás és a játékos kialakítás a fejlődésben lévő gyerekekhez van igazítva, az ellenálló szerkezetnek köszönhetően pedig bármilyen helyzetben állja a sarat. Ugyanakkor a 85 dB-es hangerőkorlát biztonságos keretek között tartja a zenei élményt.

      A gyerekek legjobb társa

      Gyerekek számára méretezve, hangerő-korlátozás funkcióval

      • 30 mm-es meghajtók/hátul zárt
      • Fülre illeszkedő
      • Rózsaszín és lila
      • <85 dB-re korlátozott hangerő
      Az ergonomikus, állítható fejpánt mérete a gyermekkel együtt növekszik

      Az ergonomikus, állítható fejpánt mérete a gyermekkel együtt növekszik

      Az egyszerű, ergonomikus fejpánt teljes mértékben állítható, így minden gyerek fejére kényelmesen illeszkedik, és velük együtt nő.

      A 32 mm-es neodímium hangszóró-meghajtók tiszta, kiegyensúlyozott hangot nyújtanak

      A 32 mm-es neodímium hangszóró-meghajtók tiszta, kiegyensúlyozott hangot nyújtanak

      A neodímium a legjobb anyag erős mágneses tér létrehozásához, a nagyobb lengőtekercs-érzékenység, a jobb mélyhang-visszaadás és a tiszta, kiegyenlített hangzás elérése érdekében.

      A csavarok nélküli, tartós kialakítás ellenállóvá teszi

      A csavarok nélküli, tartós kialakítás ellenállóvá teszi

      A csavarok nélküli, tartós kialakítás lehetővé teszi a fejhallgató részeinek egyszerű eltávolítását és visszahelyezését.

      A puha fülpárnák biztos és kényelmes illeszkedést nyújtanak

      A puha fülpárnák biztos és kényelmes illeszkedést nyújtanak

      A kagylók teljes felülete puha anyaggal van borítva a tökéletes kényelemért és biztonságért.

      Ultra könnyű fejpánt a rendkívüli kényelemért és illeszkedésért

      Ultra könnyű fejpánt a rendkívüli kényelemért és illeszkedésért

      A keskeny fejpánt annyira könnyű és kényelmes, hogy hosszú órákon keresztül is öröm viselni. A gyerekek egyszerűen meg is feledkezhetnek arról, hogy rajtuk van.

      Műszaki adatok

      • Hang

        Frekvenciasáv
        12 - 22 000 Hz
        Hangszóró átmérője
        32 mm
        Impedancia
        32 ohm
        Maximális terhelhetőség
        40 mW
        Érzékenység
        99 dB (1 kHz-en)
        Meghajtó típusa
        Dinamikus

      • Csatlakoztathatóság

        Kábelhosszúság
        1,2 m
        Csatlakozó
        3,5 mm-es

      • Külső kartondoboz

        Hosszúság
        24  cm
        Fogyasztói csomagolások száma
        3
        Szélesség
        21.5  cm
        Bruttó tömeg
        0.71  kg
        Magasság
        26.2  cm
        GTIN
        1 69 23410 73063 7
        Nettó tömeg
        0.3006  kg
        Táratömeg
        0.4094  kg

      • Kényelem

        Hangerő-korlátozás (max. 85 dB)
        Igen

      • Méret csomagolással együtt

        Magasság
        22.1  cm
        Csomagolás típusa
        Doboz
        Polcra helyezési mód
        Függesztés
        Szélesség
        19.8  cm
        Mélység
        7.5  cm
        Tartozékok száma
        1
        EAN
        69 23410 73063 0
        Bruttó tömeg
        0.154  kg
        Nettó tömeg
        0.1002  kg
        Táratömeg
        0.0538  kg

      • Kialakítás

        Szín
        Rózsaszín-lila
        Hordhatóság
        Fejpánt
        Fülhöz csatolás anyaga
        Habszivacs
        Fülhöz illeszkedő
        Fülre illeszkedő
        Fülpárna típusa
        Hátul zárt

      • Méretek

        Termék méretei (szé x mé x ma)
        13 x 7 x 15,5 cm
        Termék tömege
        0,1002  kg
        Fejpántív hossza
        320 - 360  mm

      • UPC

        UPC
        8 89446 00084 9

