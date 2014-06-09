SHK2000PK/00
A gyerekek legjobb társa
A megfelelő fejhallgató, amellyel a kis zenekedvelők megismerhetik a zene világát. A tiszta mélyhangzás és a játékos kialakítás a fejlődésben lévő gyerekekhez van igazítva, az ellenálló szerkezetnek köszönhetően pedig bármilyen helyzetben állja a sarat. Ugyanakkor a 85 dB-es hangerőkorlát biztonságos keretek között tartja a zenei élményt.Összes előny megtekintése
Elérhető:
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
Gyermek fejhallgató
összes
recurring payment
Az egyszerű, ergonomikus fejpánt teljes mértékben állítható, így minden gyerek fejére kényelmesen illeszkedik, és velük együtt nő.
A neodímium a legjobb anyag erős mágneses tér létrehozásához, a nagyobb lengőtekercs-érzékenység, a jobb mélyhang-visszaadás és a tiszta, kiegyenlített hangzás elérése érdekében.
A csavarok nélküli, tartós kialakítás lehetővé teszi a fejhallgató részeinek egyszerű eltávolítását és visszahelyezését.
A kagylók teljes felülete puha anyaggal van borítva a tökéletes kényelemért és biztonságért.
A keskeny fejpánt annyira könnyű és kényelmes, hogy hosszú órákon keresztül is öröm viselni. A gyerekek egyszerűen meg is feledkezhetnek arról, hogy rajtuk van.
Hang
Csatlakoztathatóság
Külső kartondoboz
Kényelem
Méret csomagolással együtt
Kialakítás
Méretek
UPC
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.