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Gyártás megszűnt

Fülhallgató

SHL3060BK/00

4.6

| (13) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete

Tiszta és erőteljes mély hangzás

Ez a DJ stílusú fejhallgató erőteljes hangzást és mélyhangokat nyújt. A forgatható, puhán párnázott kagylókkal együtt tökéletes zenehallgatási élményt kínál utazás közben.

Összes előny megtekintése

DJ monitorozó stílussal

Tiszta és erőteljes mély hangzás

  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

Az 1,2 m-es kábellel menet közben is szabadon élvezheti a zenét

Az 1,2 m-es kábellel menet közben is szabadon élvezheti a zenét

A 32 mm-es hangszóró-meghajtók erőteljes és dinamikus hangzást biztosítanak

A 32 mm-es hangszóró-meghajtók erőteljes és dinamikus hangzást biztosítanak

A 32 mm-es, nagy teljesítményű meghajtók tiszta, részletgazdag és természetes hangzást nyújtanak.

Az állítható kagylók és fejpánt kényelmesen illeszkedik a fej formájához

Az állítható kagylók és fejpánt kényelmesen illeszkedik a fej formájához

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.6

5-ből

13

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
1

27/01/2017

Magyarország

Magyarország

Szuper

Jó basszusa van, tiszta hangot ad ki, kényelmes viselet, különböző színekben kapni. :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3060RD Headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3060RD Headphones

17/01/2018

Česká republika

Česká republika

Hodne muziky za malo penez

Sluchatka jsem koupil manzelce jako darek k Vanocum a nemuze si je vynachvalit. Na usich ji netlaci a pritom naprosto utlumi zvuky z okoli. Za ty penize skvely kup!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3060RD Headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3060RD Headphones

17/04/2017

Česká republika

Česká republika

Dobrá koupě

Se sluchátky jsem neprosto spokojen, hlavně když jedu v autobuse. Dobře basují a jsou skladné. Sluchátka neprosto doporučuji, za ty peníze to je úžasný produkt. Jsem s nimi velmi spokojen.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3060BK Sluchátka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3060BK Sluchátka

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.