2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Tiszta és erőteljes mély hangzás
Ez a DJ stílusú fejhallgató erőteljes hangzást és mélyhangokat nyújt. A forgatható, puhán párnázott kagylókkal együtt tökéletes zenehallgatási élményt kínál utazás közben.
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
A 32 mm-es, nagy teljesítményű meghajtók tiszta, részletgazdag és természetes hangzást nyújtanak.
4.6
5-ből
13
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Gábor20
27/01/2017
Magyarország
Szuper
Jó basszusa van, tiszta hangot ad ki, kényelmes viselet, különböző színekben kapni. :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3060RD Headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3060RD Headphones
Jihlavak
17/01/2018
Česká republika
Hodne muziky za malo penez
Sluchatka jsem koupil manzelce jako darek k Vanocum a nemuze si je vynachvalit. Na usich ji netlaci a pritom naprosto utlumi zvuky z okoli. Za ty penize skvely kup!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3060RD Headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3060RD Headphones
panelektrika
17/04/2017
Česká republika
Dobrá koupě
Se sluchátky jsem neprosto spokojen, hlavně když jedu v autobuse. Dobře basují a jsou skladné. Sluchátka neprosto doporučuji, za ty peníze to je úžasný produkt. Jsem s nimi velmi spokojen.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3060BK Sluchátka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3060BK Sluchátka