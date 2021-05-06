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Gyártás megszűnt

ActionFitSportfülhallgató

SHQ1400CL/00

3.7
| (3) Értékelések

Elérhető

Lime-sárga
Lime-sárga
Sárga és fehér
Sárga és fehér
LÉPJE ÁT A HATÁRAIT
A Philips Actionfit RunWild sportfülhallgatóval megdöntheti a saját csúcsait. Pillekönnyű, vízálló és testreszabható. A nagy teljesítményű meghajtók pedig gondoskodnak a mély basszus hangzásról, hogy mozgásban tartsák a testét.
Összes előny megtekintése

Testreszabható sportfülhallgató

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  • Szabadtéri használatra a legjobb

  • Lemosható

  • Verejték- és vízálló

  • Earbud fülhallgatós

Tegye egyénivé a megjelenését fülhorog, "uszony" vagy earbud stílus választásával

Tegye egyénivé a megjelenését fülhorog, "uszony" vagy earbud stílus választásával

Tegye egyénivé a megjelenését. Válasszon a fülhorog, "uszony" vagy earbud stílusok között, hogy fülhallgatója szorosan a fülében maradjon, miközben Ön mozog.

A nyitott akusztikának köszönhetően beengedi a hangot a nagyobb figyelem és biztonság érdekében

A nyitott akusztikának köszönhetően beengedi a hangot a nagyobb figyelem és biztonság érdekében

Élvezze a minőségi hangzást, amely nem zárja ki a külvilágot. A nyitott akusztikus kialakítás beengedi a környezetből származó hangokat, így a környezetére is tud figyelni, és biztonságban lehet, miközben a szabadban sportol.

Kevlar® erősítésű kábel a kiemelkedő tartósság érdekében

Kevlar® erősítésű kábel a kiemelkedő tartósság érdekében

Tartós és erős kialakítású. A kevlár bevonatú kábel ellenáll a szakításnak és a törésnek, még extrém edzési körülmények között is.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.7

5-ből

3

Értékelések

4
3
2

06/05/2021

Magyarország

Magyarország

Kiváló ár-érték arány

Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.

Előnyök

Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató

18/11/2019

Україна

Україна

Чудові спортивні навушники

Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники

21/09/2018

Polska

Polska

Zawiodłem się.

Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.