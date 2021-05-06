2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHQ1400LF/00
Elérhető
Szabadtéri használatra a legjobb
Lemosható
Verejték- és vízálló
Earbud fülhallgatós
Tegye egyénivé a megjelenését. Válasszon a fülhorog, "uszony" vagy earbud stílusok között, hogy fülhallgatója szorosan a fülében maradjon, miközben Ön mozog.
Élvezze a minőségi hangzást, amely nem zárja ki a külvilágot. A nyitott akusztikus kialakítás beengedi a környezetből származó hangokat, így a környezetére is tud figyelni, és biztonságban lehet, miközben a szabadban sportol.
Tartós és erős kialakítású. A kevlár bevonatú kábel ellenáll a szakításnak és a törésnek, még extrém edzési körülmények között is.
3.7
5-ből
3
Értékelések
supermario4ever
06/05/2021
Magyarország
Kiváló ár-érték arány
Közel egy évnyi használat után is elégedett vagyok a termékkel. Jól szól, amit el lehet várni ebben az árkategóriában, azt hozza. És a többféle fülhallgató külső is jó ötlet, mert futáshoz másféle kell, hogy ne essen ki a fülemből. Nagyon elégedett vagyok a termékkel.
Előnyök
Kiváló ár-érték arány, többféle fülhallgató külső.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ1400LF Sportfülhallgató
Iwan
18/11/2019
Україна
Чудові спортивні навушники
Відмінні вкладиші для занять спортом. Добре продумана ергономіка, зручно сидять у вухах. Як не дивно, користуюсь насадками без дужок та кріплень. Не випадають та не заважають. Чудовий діапазон відтворення звуку. Поки найкращі та найзручніші спортивні дротові навушники, які були мною випробувані.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ1400LF Спортивні навушники
MaciekMM
21/09/2018
Polska
Zawiodłem się.
Konkrety: ciche, bez basów, najgorsze osłonki jedna już pękła, po założeniu i włożeniu do ucha gumka zostaje w uchu, a słuchawka wypada. Jedyne co fajne to kolor i materiał na kabel reszta to porażka.
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki
Ez az értékelés a következőhöz készült: ActionFit SHQ1400CL Sportowe słuchawki