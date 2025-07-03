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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
NanoTech Dual Precision pengék
Nagy pontosságú felfüggesztési rendszer
Gyorsan forgó digitális motor
Superb SkinGlide bevonat
A percenként akár 150 000 vágási művelettel a NanoTech Dual Precision pengék rendkívül alapos borotválkozást tesznek lehetővé. A 72 darab, nanorészecskékkel megerősített, önélező penge különösen erős és tartós vágóélekkel rendelkezik, így mindig kivételes alapossággal borotvál.
A húzás és a kellemetlen érzés elkerülése érdekében a Philips s9000 Prestige precíziós felfüggesztési rendszere tökéletes pengepozíciót biztosít a maximális vágási pontosság érdekében.
A maximális hatékonyság érdekében a Philips legfejlettebb digitális motorja a maximális fordulataival pontos borotválkozást biztosít az arc kontúrjától és a szőrzet sűrűségétől függetlenül.
4.7
5-ből
492
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
maestro di sauna
03/07/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Arcra és fejre
Penge után váltottam elektromosra. Arcra és fejre is használom. Próbáltam más márkát is. Egy klasszissal jobb. Persze nem tudja 100% a penge tükör simaságát, de ez vállalható kompromisszum; látni nem látható a különbség, maximum simogatva, és itt ott a fejen. Jól tisztítható.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val
Mikszi50
01/05/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló borotva jó áron
Nagyon jó borotva, simább az arcom, mióta ezt használom. 2 hét alatt az akkumulátor csak a felére merült le, mert kb fele idő alatt meg tudok vele borotválkozni, mint a régi, szintén Philips borotvámmal. A szakáll-nyírót és az orr-szőr nyírót sajnos csak borotva feltét levétele után lehet csatlakoztatni.
Előnyök
Nagyon hatékony borotva.
Hátrányok
Kicsit nehézkes kitisztítani.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/35R1 Felújított nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/35R1 Felújított nedves és száraz elektromos borotva
Bélukás
07/04/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
S9ooo prestige
Erős motor, könnyű borotva, csendes, jól vág. Jó fogása van.
Előnyök
Könnyű, jól vág.
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
7 borbély és 108 felhasználó által Németországban végzett 756 értékelés