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Összes sorozat

  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
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  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
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  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
  • Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*

Gyártás megszűnt

Shaver S9000 PrestigeNedves és száraz elektromos borotva Series 9000

SP9861/16

4.7
| (492) Értékelések | 92% ajánlja ezt a terméket
Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*
Tapasztalja meg a hihetetlenül sima és alapos borotválkozás élményét akár 7 napos borostákkal is a Philips S9000 Prestige készülékkel. A SkinIQ technológiával ellátott borotva érzékeli és alkalmazkodik az Ön bőréhez, így a borotválkozást olyan élménnyé teszi, amelyre mindig is vágyott.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

SkinIQ technológiával

Penge közel az archoz, és hitetetlenül gyengéd*

  • NanoTech Dual Precision pengék

  • Nagy pontosságú felfüggesztési rendszer

  • Gyorsan forgó digitális motor

  • Superb SkinGlide bevonat

Különösen erős, önélező pengék a rendkívüli alaposságért

Különösen erős, önélező pengék a rendkívüli alaposságért

A percenként akár 150 000 vágási művelettel a NanoTech Dual Precision pengék rendkívül alapos borotválkozást tesznek lehetővé. A 72 darab, nanorészecskékkel megerősített, önélező penge különösen erős és tartós vágóélekkel rendelkezik, így mindig kivételes alapossággal borotvál.

Tökéletes pengepozíció a maximális precizitás érdekében

Tökéletes pengepozíció a maximális precizitás érdekében

A húzás és a kellemetlen érzés elkerülése érdekében a Philips s9000 Prestige precíziós felfüggesztési rendszere tökéletes pengepozíciót biztosít a maximális vágási pontosság érdekében.

Nagy sebességű, hatékony borotválkozás

Nagy sebességű, hatékony borotválkozás

A maximális hatékonyság érdekében a Philips legfejlettebb digitális motorja a maximális fordulataival pontos borotválkozást biztosít az arc kontúrjától és a szőrzet sűrűségétől függetlenül.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

492

Értékelések

92%

ajánlja ezt a terméket

03/07/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Arcra és fejre

Penge után váltottam elektromosra. Arcra és fejre is használom. Próbáltam más márkát is. Egy klasszissal jobb. Persze nem tudja 100% a penge tükör simaságát, de ez vállalható kompromisszum; látni nem látható a különbség, maximum simogatva, és itt ott a fejen. Jól tisztítható.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

01/05/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló borotva jó áron

Nagyon jó borotva, simább az arcom, mióta ezt használom. 2 hét alatt az akkumulátor csak a felére merült le, mert kb fele idő alatt meg tudok vele borotválkozni, mint a régi, szintén Philips borotvámmal. A szakáll-nyírót és az orr-szőr nyírót sajnos csak borotva feltét levétele után lehet csatlakoztatni.

Előnyök

Nagyon hatékony borotva.

Hátrányok

Kicsit nehézkes kitisztítani.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/35R1 Felújított nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/35R1 Felújított nedves és száraz elektromos borotva

07/04/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

S9ooo prestige

Erős motor, könnyű borotva, csendes, jól vág. Jó fogása van.

Előnyök

Könnyű, jól vág.

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 

  1. 7 borbély és 108 felhasználó által Németországban végzett 756 értékelés