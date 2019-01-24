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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
V-Track precíziós PRO körkések
8 irányba mozgó, ContourDetect körkések
Turbo+ üzemmód
SmartClick precíziós vágókészülék
Legyen tökéletesen alapos borotválkozásban része. A V-Track precíziós PRO körkések óvatosan minden szőrszálat a legideálisabb vágási pozícióba igazítanak a 3 napos borostában, még a lesimuló és különböző hosszúságú szőrszálakat is. 30%-kal simább borotválás, kevesebb mozdulattal, a bőr kímélése mellett.
72 önélező penge. 151 000 vágás percenként. Egyetlen szőrszál sem marad meg – a növekedési iránytól függetlenül.
Kövesse az arc és a nyak körvonalait a 8 irányba mozgó, ContourDetect körkésekkel. Minden menetben 20%-kal több szőrszálat vág le. Az eredmény kivételesen alapos, sima borotválkozás.
Díjak
4.8
5-ből
18
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Zoltán65
24/01/2019
Magyarország
Remek készülék
Könnyű, kényelmes használat. Nem irritálja a bőröm. Mosható így higénikus. Ajánlom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva
Ricsi80
18/01/2019
Magyarország
Árához képest felsőkategóriás fej
Első elektromos borotvám, ami nagyon jó döntésnek bizonyult. Körkéses készüléket kerestem, hosszas összehasonlítgatás alapján választottam ezt. A fő indok az volt, hogy ezen a készüléken ugyan olyan fej van mint a legmagasabb kategóriás borotvákon, viszont árban sokkal kedvezőbb. A Star Wars téma meg külön plusz pont. :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva
kfeher
18/01/2019
Magyarország
Kiváló ár-érték
Egyszerű használat, sima arc az eredmény. Kár, hogy a tisztításhoz le kell pattintani a körkéseket és nem szét- ill. kinyiló, mint az 5000-es széria.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
30%-kal simább borotválási eredmény érhető el kevesebb mozdulattal - a Philips elődhöz képest
Akár 20%-kal több levágott szőrszál – a Philips elődhöz képest
20%-kal nagyobb teljesítmény - a Turbo+ üzemmód nélküli használathoz képest