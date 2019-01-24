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Összes sorozat

  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
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  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
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  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
  • Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság

Gyártás megszűnt

Shaver series 5000Nedves és száraz elektromos borotva

SW6700/14

4.8
| (18) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

3 Díjak

Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság
A V-Track PRO ellenáll a húzásnak, és a hosszabb szőrszálakkal is megbirkózik. A 72 önélező, V-alakú pengét tartalmazó V-Track PRO kevésbé húz még 3 napos borosta esetén is.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Érezze a V-Track Pro hatékonyságát!

Hatékony borotválkozás, magas fokú kényelem és alaposság

  • V-Track precíziós PRO körkések

  • 8 irányba mozgó, ContourDetect körkések

  • Turbo+ üzemmód

  • SmartClick precíziós vágókészülék

V-track precíziós PRO körkések a legjobb borotválkozáshoz 3 napos borosta esetén

V-track precíziós PRO körkések a legjobb borotválkozáshoz 3 napos borosta esetén

Legyen tökéletesen alapos borotválkozásban része. A V-Track precíziós PRO körkések óvatosan minden szőrszálat a legideálisabb vágási pozícióba igazítanak a 3 napos borostában, még a lesimuló és különböző hosszúságú szőrszálakat is. 30%-kal simább borotválás, kevesebb mozdulattal, a bőr kímélése mellett.

A 72 önélező penge minden szögből megragadja és levágja a szőrszálakat

A 72 önélező penge minden szögből megragadja és levágja a szőrszálakat

72 önélező penge. 151 000 vágás percenként. Egyetlen szőrszál sem marad meg – a növekedési iránytól függetlenül.

A borotvafejek 8 különböző irányba mozognak a kiváló eredmény érdekében

A borotvafejek 8 különböző irányba mozognak a kiváló eredmény érdekében

Kövesse az arc és a nyak körvonalait a 8 irányba mozgó, ContourDetect körkésekkel. Minden menetben 20%-kal több szőrszálat vág le. Az eredmény kivételesen alapos, sima borotválkozás.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

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Értékelések

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4.8

5-ből

18

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek készülék

Könnyű, kényelmes használat. Nem irritálja a bőröm. Mosható így higénikus. Ajánlom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Árához képest felsőkategóriás fej

Első elektromos borotvám, ami nagyon jó döntésnek bizonyult. Körkéses készüléket kerestem, hosszas összehasonlítgatás alapján választottam ezt. A fő indok az volt, hogy ezen a készüléken ugyan olyan fej van mint a legmagasabb kategóriás borotvákon, viszont árban sokkal kedvezőbb. A Star Wars téma meg külön plusz pont. :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló ár-érték

Egyszerű használat, sima arc az eredmény. Kár, hogy a tisztításhoz le kell pattintani a körkéseket és nem szét- ill. kinyiló, mint az 5000-es széria.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW6700/14 Nedves és száraz elektromos borotva

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 

  1. 30%-kal simább borotválási eredmény érhető el kevesebb mozdulattal - a Philips elődhöz képest

  2. Akár 20%-kal több levágott szőrszál – a Philips elődhöz képest

  3. 20%-kal nagyobb teljesítmény - a Turbo+ üzemmód nélküli használathoz képest