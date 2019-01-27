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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
V-Track precíziós PRO körkések
8 irányba mozgó, ContourDetect körkések
Turbo+ üzemmód
SmartClick precíziós vágókészülék
Legyen tökéletesen alapos borotválkozásban része. A V-Track precíziós PRO körkések óvatosan minden szőrszálat a legideálisabb vágási pozícióba igazítanak a 3 napos borostában, még a lesimuló és különböző hosszúságú szőrszálakat is. 30%-kal simább borotválás, kevesebb mozdulattal, a bőr kímélése mellett.
72 önélező penge. 151 000 vágás percenként. Egyetlen szőrszál sem marad meg – a növekedési iránytól függetlenül.
Kövesse az arc és a nyak körvonalait a 8 irányba mozgó, ContourDetect körkésekkel. Minden menetben 20%-kal több szőrszálat vág le. Az eredmény kivételesen alapos, sima borotválkozás.
5.0
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Kgeorge
27/01/2019
Magyarország
Kiváló
Kiváló villany borotva. Könnyű kezelhetőség, szép kézhez álló forma. Nagyon szépen teszi a dolgát, melyet egy borotvától elvár az ember. Habkönnyű siklás, húzásmentes borotválkozás. Jó szívvel ajánlom minden napos használatra.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW6710/15 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW6710/15 Nedves és száraz elektromos borotva
Kgeorge
27/01/2019
Magyarország
Kiváló
67 évesen ma először használtam villanyborotvát. A választás minden szempontból tökéletes. Kellemes csalódás a borotva használata, egyszerűsége és nagyszerűsége. Az arcon a szőrzet eltávolítása észrevehetetlen, nem húz, siklása kiváló. Végeredmény pedig: tükörsima arc. Ajánlom azoknak, kik naponta borotválkoznak.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW6710/15 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW6710/15 Nedves és száraz elektromos borotva
Elvis
21/01/2019
Magyarország
Alapos és kíméletes!!
Gyorsan borotvál. Kiméletes az archoz nem irritál! Olyan alapos mintha pengével borotválkoznék!Elvis
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW6710/15 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 SW6710/15 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
30%-kal simább borotválási eredmény érhető el kevesebb mozdulattal - a Philips elődhöz képest
Akár 20%-kal több levágott szőrszál – a Philips elődhöz képest
20%-kal nagyobb teljesítmény - a Turbo+ üzemmód nélküli használathoz képest
Kevesebb húzódás még 3 napos borosta esetén is – az előd Philips-termékkel szemben