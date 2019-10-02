2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
V-Track precíziós PRO körkések
5 irányba mozgó, rugalmas fejek
SkinGlide gyűrűk
SmartClick precíziós vágókészülék
Legyen tökéletesen alapos borotválkozásban része. A V-Track precíziós PRO körkések óvatosan minden szőrszálat a legideálisabb vágási pozícióba igazítanak a 3 napos borostában, még a lesimuló és különböző hosszúságú szőrszálakat is. 30%-kal simább borotválás, kevesebb mozdulattal, a bőr kímélése mellett.
72 önélező penge. 151 000 vágás percenként. Egyetlen szőrszál sem marad meg – a növekedési iránytól függetlenül.
Tapasztalja meg a még kényelmesebb borotválkozást a mikrogömbökkel bevont, súrlódásmentes SkinGlide gyűrűkkel. Több ezer parányi, üvegszerű, gömböcske csökkenti a súrlódást és a felületi ellenállást a borotva és a bőr között. Ezáltal a borotva simán, könnyedén csúszik, és véd a bőrirritáció ellen.
Díjak
4.8
5-ből
19
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Dzolika
02/10/2019
Magyarország
Remek
Jó akkuidő. Megérte az árát. Kellemes használni. Igazából az első komolyabb villanyborotvám, de örülök neki. Sokat vártam egy jó akcióra, de az is sikerült. Remélem sokáig használhatom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva
József
10/02/2019
Magyarország
A tökéletes kombináció
Hosszas válogatás után döntöttem mellette, de megérte, nagyon jó készülék. Újra élmény a borotválkozás, nem ég és fáj a bőröm, mint a hagyományos borotva után, és még hulladékból is kevesebbet termelek az évek során. Tökéletesen vág, köszönhetően a 9000-es széria pengéinek, és tökéletesen csúszik a skinglide gyűrűk miatt, hibátlan kombináció! :) Az ábrákhoz van kis útmutató, így hamar meg lehet szokni mi, mit jelent. Csak ajánlani tudom! (Itt jegyezném meg, hogy a borotva mellett a Philips ügyfélszolgálatot is ajánlom mindenkinek, hihetetlenül kedvesek és segítőkészek!)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva
MGMC
24/01/2019
Magyarország
Lenyűgözően tökéletes!
Korábbi borotváim is mind-mind ugyanezen gyártó termékei voltak. Itt a választásomat a dizájn is befolyásolta. SW rajongóként jó érzés kézbe venni. A 3 fej tökéletes eredménnyel működik, akár a zuhany alatt is.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
30%-kal simább borotválási eredmény érhető el kevesebb mozdulattal - a Philips elődhöz képest