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Összes sorozat

  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
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  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
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  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
  • Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció

Gyártás megszűnt

Shaver series 7000Nedves és száraz elektromos borotva

SW7700/67

4.8
| (19) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket

3 Díjak

Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció
Tapasztalja meg V-Track PRO erejét, amely még a hosszabb szőrszálakkal is megbirkózik. A 72 önélező, V-alakú pengét tartalmazó V-Track PRO kevésbé húz még 3 napos borosta esetén is.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Érezze a V-Track Pro hatékonyságát!

Gyengéd borotválkozás, minimális bőrirritáció

  • V-Track precíziós PRO körkések

  • 5 irányba mozgó, rugalmas fejek

  • SkinGlide gyűrűk

  • SmartClick precíziós vágókészülék

V-track precíziós PRO körkések a legjobb borotválkozáshoz 3 napos borosta esetén

V-track precíziós PRO körkések a legjobb borotválkozáshoz 3 napos borosta esetén

Legyen tökéletesen alapos borotválkozásban része. A V-Track precíziós PRO körkések óvatosan minden szőrszálat a legideálisabb vágási pozícióba igazítanak a 3 napos borostában, még a lesimuló és különböző hosszúságú szőrszálakat is. 30%-kal simább borotválás, kevesebb mozdulattal, a bőr kímélése mellett.

A 72 önélező penge minden szögből megragadja és levágja a szőrszálakat

A 72 önélező penge minden szögből megragadja és levágja a szőrszálakat

72 önélező penge. 151 000 vágás percenként. Egyetlen szőrszál sem marad meg – a növekedési iránytól függetlenül.

A súrlódás elleni bevonattal ellátott SkinGlide gyűrűk sima csúszást biztosítanak

A súrlódás elleni bevonattal ellátott SkinGlide gyűrűk sima csúszást biztosítanak

Tapasztalja meg a még kényelmesebb borotválkozást a mikrogömbökkel bevont, súrlódásmentes SkinGlide gyűrűkkel. Több ezer parányi, üvegszerű, gömböcske csökkenti a súrlódást és a felületi ellenállást a borotva és a bőr között. Ezáltal a borotva simán, könnyedén csúszik, és véd a bőrirritáció ellen.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

19

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

02/10/2019

Magyarország

Magyarország

Remek

Jó akkuidő. Megérte az árát. Kellemes használni. Igazából az első komolyabb villanyborotvám, de örülök neki. Sokat vártam egy jó akcióra, de az is sikerült. Remélem sokáig használhatom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva

10/02/2019

Magyarország

Magyarország

A tökéletes kombináció

Hosszas válogatás után döntöttem mellette, de megérte, nagyon jó készülék. Újra élmény a borotválkozás, nem ég és fáj a bőröm, mint a hagyományos borotva után, és még hulladékból is kevesebbet termelek az évek során. Tökéletesen vág, köszönhetően a 9000-es széria pengéinek, és tökéletesen csúszik a skinglide gyűrűk miatt, hibátlan kombináció! :) Az ábrákhoz van kis útmutató, így hamar meg lehet szokni mi, mit jelent. Csak ajánlani tudom! (Itt jegyezném meg, hogy a borotva mellett a Philips ügyfélszolgálatot is ajánlom mindenkinek, hihetetlenül kedvesek és segítőkészek!)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Lenyűgözően tökéletes!

Korábbi borotváim is mind-mind ugyanezen gyártó termékei voltak. Itt a választásomat a dizájn is befolyásolta. SW rajongóként jó érzés kézbe venni. A 3 fej tökéletes eredménnyel működik, akár a zuhany alatt is.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 SW7700/67 Nedves és száraz elektromos borotva

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 

  1. 30%-kal simább borotválási eredmény érhető el kevesebb mozdulattal - a Philips elődhöz képest