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Összes sorozat

  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
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  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
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  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
  • Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság

Gyártás megszűnt

Shaver series 9000Nedves és száraz elektromos borotva

SW9700/67

4.8
| (228) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket

3 Díjak

Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság
Tapasztalja meg V-Track PRO erejét, hogy a hosszabb szőrszálakat is legyőzze. A 72 önélező, V-alakú pengét tartalmazó V-Track PRO kevésbé húz még 3 napos borosta esetén is.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Érezze a V-Track Pro hatékonyságát!

Tökéletes borotválkozás, kivételes kényelem és alaposság

  • V-Track precíziós PRO körkések

  • 8 irányba mozgó, ContourDetect körkések

  • Testreszabott kényelmi beállítások

  • SmartClick precíziós vágókészülék

V-track precíziós PRO körkések a legjobb borotválkozáshoz 3 napos borosta esetén

V-track precíziós PRO körkések a legjobb borotválkozáshoz 3 napos borosta esetén

Legyen tökéletesen alapos borotválkozásban része. A V-Track precíziós PRO körkések óvatosan minden szőrszálat a legideálisabb vágási pozícióba igazítanak a 3 napos borostában, még a lesimuló és különböző hosszúságú szőrszálakat is. 30%-kal simább borotválás, kevesebb mozdulattal, a bőr kímélése mellett.

A 72 önélező penge minden szögből megragadja és levágja a szőrszálakat

A 72 önélező penge minden szögből megragadja és levágja a szőrszálakat

72 önélező penge. 151 000 vágás percenként. Egyetlen szőrszál sem marad meg – a növekedési iránytól függetlenül.

A borotvafejek 8 különböző irányba mozognak a kiváló eredmény érdekében

A borotvafejek 8 különböző irányba mozognak a kiváló eredmény érdekében

Kövesse az arc és a nyak körvonalait a 8 irányba mozgó, ContourDetect körkésekkel. Minden menetben 20%-kal több szőrszálat vág le. Az eredmény kivételesen alapos, sima borotválkozás.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

228

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

2

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletes borotva!

Ajándékba kaptam,könnyű ,nem húzza a bőrt,száraz és nedves borotválkozás is tökéletes.Csak ajánlani tudom.

Előnyök

Philips

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SW9700/67 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 SW9700/67 Nedves és száraz elektromos borotva

04/12/2020

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék.

2 éve használom és nem érzékeltem semmi hibát. Maximálisan megvagyok vele elégedve.

Előnyök

Minőség

Hátrányok

A tisztító folyadék árát sokkalom csere időnél.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 S9711/31 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 S9711/31 Nedves és száraz elektromos borotva

23/11/2020

Magyarország

Magyarország

Nekem a Philips!

Évek óta Philipset használok.Semmi problémám nem volt vele.Most kedvező áron jutottam hozzá ehhez a készülékhez,nem hezitáltam,már az enyém!A meglepetés a plusz 1 év garanciával ért.Köszönöm,de nem hiszem,hogy használnom kéne.Mint az elődje tökéletesen működik majd!Hajrá PHILIPS

Előnyök

Tökéletes

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 S9711/31 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 S9711/31 Nedves és száraz elektromos borotva

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 

  1. 30%-kal simább borotválási eredmény érhető el kevesebb mozdulattal - a Philips elődhöz képest

  2. Akár 20%-kal több levágott szőrszál – a Philips elődhöz képest