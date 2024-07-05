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Összes sorozat

  • Út közbeni használatra készült.
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  • Út közbeni használatra készült.
  • Út közbeni használatra készült.
  • Út közbeni használatra készült.
  • Út közbeni használatra készült.
  • Út közbeni használatra készült.
  • Út közbeni használatra készült.
  • Út közbeni használatra készült.
  • Út közbeni használatra készült.
  • Út közbeni használatra készült.
  • Út közbeni használatra készült.
  • Út közbeni használatra készült.
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  • Út közbeni használatra készült.
  • Út közbeni használatra készült.
  • Út közbeni használatra készült.
  • Út közbeni használatra készült.
  • Út közbeni használatra készült.
  • Út közbeni használatra készült.
  • Út közbeni használatra készült.
  • Út közbeni használatra készült.
  • Út közbeni használatra készült.
  • Út közbeni használatra készült.

Gyártás megszűnt

FidelioValódi vezeték nélküli fülhallgató

T1BK/00

4
| (7) Értékelések

1 díj

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Út közbeni használatra készült.
Hagyd, hogy a zene hasson rád. A kiemelkedő minőségű, valódi vezeték nélküli fülhallgató telt, részletgazdag hangzása révén tökéletesen elmerülhetsz a zenében. A legjobb zajkioltó technológiánk és a biztonságos, kényelmes kivitel révén bárhol belefeledkezhetsz a zenehallgatásba.
Összes előny megtekintése

Út közbeni használatra készült.

  • Természetes Fidelio hangzás

  • Noise Canceling Pro+ zajkioltás

  • Szélzajszűrés

  • Különleges univerzális illeszkedés

Philips Fidelio. Gazdag, természetes hangzás

Philips Fidelio. Gazdag, természetes hangzás

EDM vagy rock, klasszikus vagy hip-hop – ezzel a zenerajongók számára kifejlesztett fülhallgatóval úgy hallhatod a zenét, mintha egy stúdióban lennél. A kiegyensúlyozott armatúrájú meghajtók sziporkázó magashangokat és gazdag, természetes énekhangot nyújtanak. A dinamikus meghajtók telt, pontos basszust és megnyerő hangszeres hangzást hoznak létre.

Merülj bele a zenehallgatásba bárhol. Noise Canceling Pro+

Merülj bele a zenehallgatásba bárhol. Noise Canceling Pro+

Bárhol is vagy, ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató tökéletes teret ad a zenehallgatásnak. A hibrid zajkioltás csúcsminőségű hardvert és speciális audiofeldolgozást alkalmaz a nem kívánt hangok kiszűrésére. A zajcsökkentő Comply habszivacsból készült fülbetét biztonságos, kényelmes illeszkedéssel teszi még kellemesebbé a zenehallgatást.

Még több zene. 48 óra lejátszási idő a töltőtok segítségével

A teljesen feltöltött hallgatókkal és a teljesen feltöltött tokkal több mint egy nap lejátszási idővel a zsebedben járhatsz-kelhetsz. Ráadásul ha az egyik hallgatót kiveszed, a zene szünetel, így egyetlen ütemről sem kell lemaradnod. A tok vezeték nélkül tölthető.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Díjak

  • Award image AWARD-3112060

Értékelések

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4.0

5-ből

7

Értékelések

4
3

05/07/2024

România

România

Super

Cele mai ok casti au fost primite cadou ca și preț și calitate

Előnyök

Sunetul

Hátrányok

Basul puțin cam slab

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio T1WT Căşti true wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio T1WT Căşti true wireless

25/03/2024

Česká republika

Česká republika

Fidelio T1

Excelentní zvuk, obával jsem se jestli budou držet kvůli své velikosti ,ale kupodivu drží skvěle

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka

06/02/2025

Polska

Polska

Idealne do muzyki Hi-Res.

Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.

Előnyök

Czysty dźwięk i mooocny Bas.

Hátrányok

Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.