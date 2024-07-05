2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
T1BK/00
Természetes Fidelio hangzás
Noise Canceling Pro+ zajkioltás
Szélzajszűrés
Különleges univerzális illeszkedés
EDM vagy rock, klasszikus vagy hip-hop – ezzel a zenerajongók számára kifejlesztett fülhallgatóval úgy hallhatod a zenét, mintha egy stúdióban lennél. A kiegyensúlyozott armatúrájú meghajtók sziporkázó magashangokat és gazdag, természetes énekhangot nyújtanak. A dinamikus meghajtók telt, pontos basszust és megnyerő hangszeres hangzást hoznak létre.
Bárhol is vagy, ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató tökéletes teret ad a zenehallgatásnak. A hibrid zajkioltás csúcsminőségű hardvert és speciális audiofeldolgozást alkalmaz a nem kívánt hangok kiszűrésére. A zajcsökkentő Comply habszivacsból készült fülbetét biztonságos, kényelmes illeszkedéssel teszi még kellemesebbé a zenehallgatást.
A teljesen feltöltött hallgatókkal és a teljesen feltöltött tokkal több mint egy nap lejátszási idővel a zsebedben járhatsz-kelhetsz. Ráadásul ha az egyik hallgatót kiveszed, a zene szünetel, így egyetlen ütemről sem kell lemaradnod. A tok vezeték nélkül tölthető.
Díjak
4.0
5-ből
7
Értékelések
Yanis888
05/07/2024
România
Super
Cele mai ok casti au fost primite cadou ca și preț și calitate
Előnyök
Sunetul
Hátrányok
Basul puțin cam slab
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio T1WT Căşti true wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio T1WT Căşti true wireless
Giocqbal
25/03/2024
Česká republika
Fidelio T1
Excelentní zvuk, obával jsem se jestli budou držet kvůli své velikosti ,ale kupodivu drží skvěle
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio T1BK Pravá bezdrátová sluchátka
Irek B.
06/02/2025
Polska
Idealne do muzyki Hi-Res.
Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.
Előnyök
Czysty dźwięk i mooocny Bas.
Hátrányok
Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless