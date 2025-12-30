Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    • Kimagasló kényelem, nagyszerű hangzás Kimagasló kényelem, nagyszerű hangzás Kimagasló kényelem, nagyszerű hangzás

      2000 series Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

      TAH2500BG/10

      Általános értékelés / 5
      • Áttekintések Áttekintések

      Kimagasló kényelem, nagyszerű hangzás

      Helyezze fel a vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgatót, és élvezze a valódi kényelmet zenehallgatás közben. Gazdag hangzás extra mélyhanggal és akár 50 órányi lejátszási idővel.

      Összes előny megtekintése

      Elérhető:

      2000 series Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

      Hasonló termékek

      Összes Fejhallgató zajkioltással megtekintése

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Tartozékok hozzáadása

      Ez a termék
      2000 series
      - {discount-value}

      2000 series

      Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

      összes

      recurring payment

      Kimagasló kényelem, nagyszerű hangzás

      • Zajkioltás
      • Könnyű, fület körülölelő fejhallgató
      • Természetes hangzás. Extra mélyhang
      • Akár 50 órányi lejátszási idő

      Merüljön el a zenében a zajkioltás segítségével

      A zajszűrés elhalkítja a külső zajokat, beleértve a szelet is, így Ön a zenére vagy a hívásokra koncentrálhat. Szeretne többet hallani abból, ami Ön körül történik? Nyomja meg a gombot az Awareness üzemmód aktiválásához.

      Nagyszerű hangzás az Extra mélyhang üzemmóddal

      A 40 mm-es meghajtók nagyszerű hangzást biztosítanak, a fület körülölelő kialakítás pedig megfelelő passzív zajszűrést nyújt. Kedvenc dallamainak teljes erejét élvezheti.

      Akár 50 órányi lejátszási idő, gyorstöltéssel

      A vezeték nélküli fejhallgató akár 50 órányi lejátszási időt biztosít, így rengeteg lejátszási listán át kitart. Mindössze 2 óra alatt teljesen feltöltődik USB-C-n keresztül; a gyors, 15 perces töltés pedig elegendő energiát biztosít ahhoz, hogy a zene még 10 órán át szóljon.

      Stabil többpontos Bluetooth-csatlakozás

      A továbbfejlesztett Bluetooth csatlakoztathatóság stabilabb kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streamelés érdekében, és egyszerre két Bluetooth eszközhöz (iOS vagy Android) is csatlakoztatható. Élvezze a lejátszási listát, vagy hallgassa megszakítás nélkül kedvenc podcastját anélkül, hogy bosszantó zavaró tényezők lennének a hangzásban.

      Tiszta hívások. Hallani fogják, amit mond

      A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.

      Annyira könnyű és kényelmes, hogy órákon át viselheti

      Ez a fület körülölelő fejhallgató elsősorban a mindennapi kényelemre készült. A könnyű párnázott fejpánt finoman simul a fejre, a PU-bőr párnázású puha fülpárnák pedig sima és bőrbarát érzetről, valamint tökéletes illeszkedésről gondoskodnak, ami nemcsak hosszan tartó kényelmet, hanem egyszerű kezelést is biztosít.

      Philips Headphones alkalmazás. Személyre szabható beállítások és vezérlők

      Praktikus társalkalmazásunk lehetővé teszi a csatlakoztatott eszközök kezelését vagy a zajkioltás kikapcsolását. Az alkalmazás segítségével a hangprofilját is finomhangolhatja.

      Meleg, részletgazdag, természetes. Ez a Philips hangzás

      A vezeték nélküli fejhallgató segítségével a legtöbbet hozhatja ki kedvenc zenéiből, podcastjaiból! Meleg, részletgazdag hangzást és gazdag mélyhangokat élvezhet a meghajtók révén, amelyek a Philips-hangzáshoz vannak kialakítva.

      Műszaki adatok

      • Hang

        Akusztikus rendszer
        Zárt
        Frekvenciasáv
        20–20 000 Hz
        Impedancia
        32 ohm
        Érzékenység
        112 dB (1 kHz-en)
        Hangszóró átmérője
        40  mm
        Maximális terhelhetőség
        30  mW
        Meghajtó típusa
        Dinamikus

      • Csatlakoztathatóság

        Bluetooth verzió
        6,0
        Bluetooth profilok
        • AVRCP
        • A2DP
        • HFP
        Maximális hatótávolság
        Max. 10  m
        Többpontos csatlakozás
        Igen
        Támogatott kodek
        SBC
        Fejhallgató-csatlakozó
        3.5  mm

      • Külső kartondoboz

        Hosszúság
        36.20  cm
        Fogyasztói csomagolások száma
        6
        Szélesség
        21.60  cm
        Bruttó tömeg
        2.76  kg
        Magasság
        23.60  cm
        GTIN
        1 48 95229 17305 4
        Nettó tömeg
        1.39  kg
        Táratömeg
        1.37  kg

      • Kényelem

        A Philips Headphones alkalmazás támogatása
        Igen
        Firmware-frissítés lehetséges
        Igen
        Kezelőszervek típusa
        Gomb

      • Tápellátás

        Elemek száma
        1 db
        Töltési idő
        2  óra
        Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett)
        45  óra
        Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett)
        50  óra
        Rövid töltési idő
        15 mins for 10 hrs
        Akkumulátor tömege (összesen)
        9.6  g
        Akkumulátor kapacitása (hallgató)
        500  mAh
        Akkumulátor típusa (hallgató)
        Lítium-polimer (beépített)

      • Méret csomagolással együtt

        Magasság
        22  cm
        Csomagolás típusa
        Bliszter
        Polcra helyezési mód
        Függesztés
        Szélesség
        20.2  cm
        Mélység
        5.8  cm
        Tartozékok száma
        1
        EAN
        48 95229 17305 7
        Bruttó tömeg
        0.4  kg
        Nettó tömeg
        0.232  kg
        Táratömeg
        0.168  kg

      • Termék méretei

        Magasság
        19.76  cm
        Szélesség
        16.57  cm
        Mélység
        8.29  cm
        Tömeg
        0.207  kg

      • Tartozékok

        Gyors üzembe helyezési útmutató
        Igen
        Töltőkábel
        USB-C kábel, 200 mm

      • Kialakítás

        Szín
        Bézs
        Hordhatóság
        Fejpánt
        Összehajtható kialakítás
        Lapos/befelé
        Fülhöz csatolás anyaga
        Memóriahab
        Fülhöz illeszkedő
        Fülre illeszkedő
        Fülpárna típusa
        Hátul zárt

      • Telekommunikáció

        Mikrofon a hívásokhoz
        1 mic

      • ANC funkciók

        ANC technológia
        FF
        Éber üzemmód
        Igen
        Adaptív ANC
        Igen
        Mikrofon az ANC-hez
        2 mikrofon
        ANC (aktív zajszűrés)
        Igen

      • Hangsegéd

        Kompatibilis a hangsegéddel
        • Apple Siri
        • Google Segéd
        Hangsegéd aktiválása
        Nyomja meg a lejátszás/szüneteltetés gombot
        Hangsegéd támogatása
        Igen

      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Minden jog fenntartva.

      Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.