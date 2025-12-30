TAH2500BG/10
Kimagasló kényelem, nagyszerű hangzás
Helyezze fel a vezeték nélküli, fülre illeszkedő fejhallgatót, és élvezze a valódi kényelmet zenehallgatás közben. Gazdag hangzás extra mélyhanggal és akár 50 órányi lejátszási idővel.Összes előny megtekintése
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató
összes
recurring payment
A zajszűrés elhalkítja a külső zajokat, beleértve a szelet is, így Ön a zenére vagy a hívásokra koncentrálhat. Szeretne többet hallani abból, ami Ön körül történik? Nyomja meg a gombot az Awareness üzemmód aktiválásához.
A 40 mm-es meghajtók nagyszerű hangzást biztosítanak, a fület körülölelő kialakítás pedig megfelelő passzív zajszűrést nyújt. Kedvenc dallamainak teljes erejét élvezheti.
A vezeték nélküli fejhallgató akár 50 órányi lejátszási időt biztosít, így rengeteg lejátszási listán át kitart. Mindössze 2 óra alatt teljesen feltöltődik USB-C-n keresztül; a gyors, 15 perces töltés pedig elegendő energiát biztosít ahhoz, hogy a zene még 10 órán át szóljon.
A továbbfejlesztett Bluetooth csatlakoztathatóság stabilabb kapcsolatot biztosít a zökkenőmentes streamelés érdekében, és egyszerre két Bluetooth eszközhöz (iOS vagy Android) is csatlakoztatható. Élvezze a lejátszási listát, vagy hallgassa megszakítás nélkül kedvenc podcastját anélkül, hogy bosszantó zavaró tényezők lennének a hangzásban.
A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. Egy külön erre a célra szolgáló mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.
Ez a fület körülölelő fejhallgató elsősorban a mindennapi kényelemre készült. A könnyű párnázott fejpánt finoman simul a fejre, a PU-bőr párnázású puha fülpárnák pedig sima és bőrbarát érzetről, valamint tökéletes illeszkedésről gondoskodnak, ami nemcsak hosszan tartó kényelmet, hanem egyszerű kezelést is biztosít.
Praktikus társalkalmazásunk lehetővé teszi a csatlakoztatott eszközök kezelését vagy a zajkioltás kikapcsolását. Az alkalmazás segítségével a hangprofilját is finomhangolhatja.
A vezeték nélküli fejhallgató segítségével a legtöbbet hozhatja ki kedvenc zenéiből, podcastjaiból! Meleg, részletgazdag hangzást és gazdag mélyhangokat élvezhet a meghajtók révén, amelyek a Philips-hangzáshoz vannak kialakítva.
Hang
Csatlakoztathatóság
Külső kartondoboz
Kényelem
Tápellátás
Méret csomagolással együtt
Termék méretei
Tartozékok
Kialakítás
Telekommunikáció
ANC funkciók
Hangsegéd
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.