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  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
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  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
  • Merülj el a lenyűgöző stílusban
  • Merülj el a lenyűgöző stílusban

Gyártás megszűnt

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

TAT8506BK/00

4
| (4) Értékelések

1 díj

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Merülj el a lenyűgöző stílusban
Nagyszerű hangélményben lehet részed a valódi vezeték nélküli fülhallgatóval, amely éppen olyan jól szól, mint amilyen jól néz ki. A Noise Canceling Pro kiszűri a külső zajokat, így elmerülhetsz a podcastokban és lejátszási listákban. Kültéren telefonálsz? Még szeles időben is tisztán hallható lesz a hang.
Összes előny megtekintése

Merülj el a lenyűgöző stílusban

  • Noise Canceling Pro zajkioltás

  • Szélzajszűrés

  • Kifinomult formavilág

  • Univerzális illeszkedés

Fókuszálj oda, ahová szeretnél. Noise Canceling Pro

Fókuszálj oda, ahová szeretnél. Noise Canceling Pro

Fókuszálj a hallani kívánt hangokra. A hibrid zajkioltás több mikrofon és speciális audiofeldolgozás segítségével kiszűri a külső zajokat. Az egyik hallgató megérintésével aktiválhatod az Awareness (a környezet észlelése) üzemmódot, a Philips Headphones alkalmazással pedig szabályozhatod a szélzajszűrés funkciót.

Részletezett hangzás. Gazdag basszusok.

Részletezett hangzás. Gazdag basszusok.

Akár zenéről, akár podcastról van szó, a tökéletesen hangolt 13 mm-es meghajtók gazdag basszustokat és fantasztikus tisztaságot nyújtanak. Ha kiveszed az egyik hallgatót, a lejátszás szünetel, és automatikusan az iOS vagy Android készülékhez való legjobb kodeket választja ki a rendszer. Bármilyen streaming szolgáltatást is használsz, kiváló hangzást élvezhetsz.

Kifinomult, körkörös kialakítás. Tökéletesen kényelmes illeszkedés

Kifinomult, körkörös kialakítás. Tökéletesen kényelmes illeszkedés

A fülhallgatók körkörös kialakítása igazán szemet gyönyörködtető, továbbá sötét vagy világos színösszeállítást is választhatsz a stílusodnak megfelelően. A hat különböző méretű szilikon fülbetét és a plusz egy pár Comply habszivacs biztonságos, kényelmes illeszkedést biztosít.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • Award image AWARD-3112060

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.0

5-ből

4

Értékelések

4
3
2

28/10/2023

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Świetne słuchawki, godne polecenia.

Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Előnyök

Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.

Hátrányok

Brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

26/06/2023

Polska

Polska

Super i bardzo polecam

Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam

Előnyök

Super dźwięk i super jakość

Hátrányok

Brak

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične ANC slušalke

Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.

Előnyök

Design

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.