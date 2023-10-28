2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAT8506BK/00
Noise Canceling Pro zajkioltás
Szélzajszűrés
Kifinomult formavilág
Univerzális illeszkedés
Fókuszálj a hallani kívánt hangokra. A hibrid zajkioltás több mikrofon és speciális audiofeldolgozás segítségével kiszűri a külső zajokat. Az egyik hallgató megérintésével aktiválhatod az Awareness (a környezet észlelése) üzemmódot, a Philips Headphones alkalmazással pedig szabályozhatod a szélzajszűrés funkciót.
Akár zenéről, akár podcastról van szó, a tökéletesen hangolt 13 mm-es meghajtók gazdag basszustokat és fantasztikus tisztaságot nyújtanak. Ha kiveszed az egyik hallgatót, a lejátszás szünetel, és automatikusan az iOS vagy Android készülékhez való legjobb kodeket választja ki a rendszer. Bármilyen streaming szolgáltatást is használsz, kiváló hangzást élvezhetsz.
A fülhallgatók körkörös kialakítása igazán szemet gyönyörködtető, továbbá sötét vagy világos színösszeállítást is választhatsz a stílusodnak megfelelően. A hat különböző méretű szilikon fülbetét és a plusz egy pár Comply habszivacs biztonságos, kényelmes illeszkedést biztosít.
Díjak
4.0
5-ből
4
Értékelések
Audiofil34
28/10/2023
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Świetne słuchawki, godne polecenia.
Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
Előnyök
Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.
Hátrányok
Brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
AndFil
26/06/2023
Polska
Super i bardzo polecam
Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam
Előnyök
Super dźwięk i super jakość
Hátrányok
Brak
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Odlične ANC slušalke
Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.
Előnyök
Design
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke