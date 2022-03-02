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Gyártás megszűnt

Fejhallgató mikrofonnal

TAUH201WT/00

5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Most eljött a te időd.
Hozd létre saját teredet. A fülre illeszthető fejhallgatókkal kristálytiszta hangzást és ütős basszust élvezhetsz. A fejpánt olyan könnyű, hogy szinte nem is érzed a jelenlétét. A lapos szalagkábel nem gubancolódik össze. A puha és laposra összehajtható fülpárnákat egyszerűen felkaphatod, és már mehetsz is.
Összes előny megtekintése

Most eljött a te időd.

  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Légáteresztő fülpárnák

  • Kis méretre összehajtható

Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz

Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol kívánja viselni az audioeszközt.

32 mm-es neodímium akusztikus meghajtók. Kristálytiszta hangzás. Ütős basszus.

A 32 mm-es neodímium akusztikus meghajtók kristálytiszta hangzást és ütős basszust kínálnak.

Beépített mikrofon visszhangkioltással a tiszta hangzás érdekében.

A visszhangkioltást nyújtó beépített mikrofon tisztán továbbítja a hangodat telefonálás közben.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

02/03/2022

България

България

Ellenőrzött vevő

Срахотен продукт!

От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!

Előnyök

Лек,удобен и прецизен!

Hátrányok

Няма

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH201BK Слушалки с микрофон

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH201BK Слушалки с микрофон

23/04/2020

Polska

Polska

Philips alkalmazott

super stosunek ceny do jakości

[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)

Előnyök

cena, brzmienie, wytrzymałość

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.