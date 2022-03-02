2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAUH201WT/00
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Légáteresztő fülpárnák
Kis méretre összehajtható
Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol kívánja viselni az audioeszközt.
A 32 mm-es neodímium akusztikus meghajtók kristálytiszta hangzást és ütős basszust kínálnak.
A visszhangkioltást nyújtó beépített mikrofon tisztán továbbítja a hangodat telefonálás közben.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
God1980
02/03/2022
България
Ellenőrzött vevő
Срахотен продукт!
От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!
Előnyök
Лек,удобен и прецизен!
Hátrányok
Няма
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH201BK Слушалки с микрофон
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH201BK Слушалки с микрофон
pawlos
23/04/2020
Polska
Philips alkalmazott
super stosunek ceny do jakości
[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)
Előnyök
cena, brzmienie, wytrzymałość
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem