A mellszívó első használata előtt és minden használat után szerelje szét, tisztítsa meg és fertőtlenítse a mellszívó azon alkatrészeit, amelyek a mellel és az anyatejjel érintkeznek.

Fokozottan ügyeljen a szelep eltávolításakor és tisztításakor. Ha ez megsérül, elképzelhető, hogy a mellszívó nem fog megfelelően működni. Egy kis mennyiségű mosogatószert tartalmazó meleg vízben az ujjai között óvatosan átdörzsölve tisztítsa a szelepet. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szelepbe, mivel ez sérülést okozhat.

Ellenőrizheti a mellszívó összeszerelését is. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész szilárdan csatlakozik és szorosan illeszkedik. A laza vagy nem megfelelően felszerelt alkatrészek csökkentik a szívóerőt. Ha közvetlenül fertőtlenítés után szereli össze a mellszívót, amikor az még nedves, az növelheti a szívóerőt.

Ha több különböző Philips Avent mellszívóval rendelkezik, ügyeljen arra, hogy ne keverje össze az alkatrészeket, és ne használjon más márkához tartozó alkatrészt.

