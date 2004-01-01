    A Philips Avent elektromos mellszívó szívóereje túl alacsony

    Közzétéve 2025. november 25.

    Tekintse meg az alábbi tippeket a Philips Avent elektromos mellszívókkal leggyakrabban előforduló szívóerővel kapcsolatos problémák megoldásához.

    Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e a szelepek (amelyeknek teljesen zárt állapotban kell lenniük) és a membránok, például nincs-e rajtuk repedés, lyuk vagy szakadás. Győződjön meg arról, hogy az alkatrészek tiszták és szorosan illeszkednek. Ha a szelepek vagy membránok sérültek, cserélje ki őket.

    Ellenőrizze továbbá, hogy nem sérültek-e a mellpárnák vagy a mellbimbópajzsok.

    Cserélje ki az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket.

    A mellszívó első használata előtt és minden használat után szerelje szét, tisztítsa meg és fertőtlenítse a mellszívó azon alkatrészeit, amelyek a mellel és az anyatejjel érintkeznek.

    Fokozottan ügyeljen a szelep eltávolításakor és tisztításakor. Ha ez megsérül, elképzelhető, hogy a mellszívó nem fog megfelelően működni. Egy kis mennyiségű mosogatószert tartalmazó meleg vízben az ujjai között óvatosan átdörzsölve tisztítsa a szelepet. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szelepbe, mivel ez sérülést okozhat.

    Ellenőrizheti a mellszívó összeszerelését is. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész szilárdan csatlakozik és szorosan illeszkedik. A laza vagy nem megfelelően felszerelt alkatrészek csökkentik a szívóerőt. Ha közvetlenül fertőtlenítés után szereli össze a mellszívót, amikor az még nedves, az növelheti a szívóerőt.

    Ha több különböző Philips Avent mellszívóval rendelkezik, ügyeljen arra, hogy ne keverje össze az alkatrészeket, és ne használjon más márkához tartozó alkatrészt.

    A mellszívó megfelelő összeszerelésével kapcsolatos további információkért látogasson el a philips.com/support oldalra a termékhez kapcsolódóan, és keressen rá az „Összeszerelés” kifejezésre, vagy tekintse meg az online felhasználói kézikönyvet.

    Lehet, hogy túl alacsonyra van beállítva a szívóerő. Próbálja meg beállítani a motoregységen található gombokkal. 

    A kényelmes, hatékony tejfejéshez olyan erősségi szintet használjon, amely nem okoz fájdalmat vagy kellemetlenséget.

    A fejés előtt próbálja meleg törülközővel melegíteni a mellét, és masszírozza meg a mellbimbóudvar stimulálása érdekében, hogy a mell teljesen oldott legyen, és készen álljon a fejésre.

    Ne hagyja ki a mellszívó stimulációs üzemmódját sem a fejés kezdetén.

    A mellbimbók fejés előtti megfelelő stimulálása javítja a mellszívó illeszkedését, és elősegíti a hatékony tejtermelést.

    Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a megfelelő stimuláció hogyan segíti a tejtermelést, keresse meg a „Több tejet tudok lefejni magasabb szívóerővel?” című cikkünket ezen a weboldalon, vagy forduljon egészségügyi szakemberhez.

    Ha cserealkatrészeket és tartozékokat szeretne vásárolni, vagy segítségre van szüksége a mellszívó megfelelő használatához és viseléséhez, látogasson el a philips.com/support weboldalra, forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához, vagy lépjen kapcsolatba egészségügyi szakemberrel.

    Ellenőrizze, hogy a mellbimbópajzsok megfelelően illeszkednek-e. Ha a szívás közben nem tud lefejni tejet, az a nem megfelelő illeszkedés vagy a nem megfelelő viselés miatt lehetséges.

    Keressen rá a „Hogyan választhatom ki a megfelelő méretű mellbimbópajzsot/mellbimbóbetétet?” cikkünkre ezen a weboldalon az illeszkedéssel és a méretezéssel kapcsolatos további információkért.

