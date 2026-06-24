Ha a Philips gyümölcscentrifuga nem működik, annak számos oka lehet. Tájékozódjon arról, hogy hogyan segíthetünk Önnek.
Ha a Philips gyümölcscentrifuga nem megfelelően van csatlakoztatva, nem fog működni. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva.
Ha a fedél nincs megfelelően felszerelve, akkor a gyümölcscentrifuga nem fog működni, mivel a biztonsági funkció nem tud megfelelően aktiválódni. Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően van-e felszerelve.
Ha a rögzítőkar nincs a helyén vagy nincs megfelelően lezárva, a gyümölcscentrifuga nem fog működni, mivel a biztonsági funkció nem tud megfelelően aktiválódni. Ellenőrizze, hogy a rögzítőkar megfelelően le van-e zárva.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:HR1945/80 , HR1918/80 , HR1922/21 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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