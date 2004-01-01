Philips támogatás

A Philips borotva nem működik

Ha a Philips borotva nem működik, nem tölt vagy nem kapcsol be, kövesse az alábbi hibaelhárítási lépéseket.

Kérjük, a megadott sorrendben kövesse a lépéseket. Bár egyes lépések nyilvánvalónak tűnhetnek, ez az eljárás segít megszüntetni számos gyakori problémát, illetve leszűkíteni a lehetséges kiváltó okok körét.