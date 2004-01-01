Ha a Philips borotva nem működik, nem tölt vagy nem kapcsol be, kövesse az alábbi hibaelhárítási lépéseket.
Kérjük, a megadott sorrendben kövesse a lépéseket. Bár egyes lépések nyilvánvalónak tűnhetnek, ez az eljárás segít megszüntetni számos gyakori problémát, illetve leszűkíteni a lehetséges kiváltó okok körét.
Ha nem tisztítja rendszeresen a Philips borotvát, szőrszálak és szennyeződések rakódhatnak le a borotvafejek körül. Ez a lerakódás csökkentheti a teljesítményt, és megakadályozhatja a borotvafejek forgását.
A borotva tisztításának módját az alábbi videó ismerteti (bár a borotvatípusok eltérők, ugyanazok az elvek vonatkoznak minden Philips borotvára. További részleteket a felhasználói kézikönyvben talál. Ha már nem rendelkezik a felhasználói kézikönyv nyomtatott változatával, online is megtalálja.)
Tipp: Miután koppintással/kattintással elindította a videót, koppintson/kattintson a videó alján található fogaskerék ikonra az Ön nyelve szerinti feliratozás engedélyezéséhez (ha szükséges).
Ha a borotva nem reagál a bekapcsológomb megnyomására, csatlakoztassa áramforráshoz, és töltse legalább 2 órán keresztül.
Töltésre vonatkozó tippek
Ha a borotvához USB-töltőkábel tartozik, győződjön meg arról, hogy megfelelő adaptert vagy egyéb áramforrást használ (a részleteket lásd a felhasználói kézikönyvben. A felhasználói kézikönyv online is elérhető, ha már nem rendelkezik a papíralapú változattal.)
Csak a termékhez mellékelt töltőt vagy eredeti Philips cserealkatrészt használjon.
Próbáljon meg egy másik készüléket csatlakoztatni a konnektorhoz, hogy ellenőrizze, működik-e a konnektor.
Győződjön meg arról, hogy a töltőkábel és az adapter is sérülésmentes. Szükség esetén itt vásárolhat cseretöltőt.
Ellenőrizze, hogy a töltőcsatlakozó teljesen be van-e dugva a borotvába.
Megjegyzés: Mivel számos Philips borotva használható nedves borotválkozáshoz, beépített biztonsági mechanizmussal rendelkeznek, amely megakadályozza, hogy bekapcsoljanak, amikor a készüléket konnektorhoz csatlakoztatja. Bekapcsolás előtt töltse fel a borotvát, majd húzza ki a hálózati dugóját a konnektorból.
Ha nemrég szétszerelte a borotvát a tisztításhoz vagy a borotvafejek cseréjéhez, ellenőrizze, hogy megfelelően szerelte-e össze. Ha a borotva akkor kapcsol be, amikor a borotvaegység (a borotva borotvafejeket tartó része) nyitva van vagy el van távolítva, ez azt jelenti, hogy a borotvafejek nem megfelelően vannak összeszerelve, és megakadályozzák a borotva bekapcsolását.
A borotvafejek helyes behelyezésével kapcsolatban tekintse át a felhasználói kézikönyvet. A felhasználói kézikönyv online is elérhető, ha már nem rendelkezik a papíralapú változattal.
Számos Philips borotva rendelkezik beépített utazózárral, amely megakadályozza, hogy véletlenül bekapcsolódjon egy táskában vagy bőröndben.
Az utazózár akkor van aktiválva, ha a borotva markolatán egy kis lakat szimbólum látható. A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig (ne feledje: a digitális kijelzővel rendelkező típusok esetén a markolaton lévő beépített kijelzővel tudja kikapcsolni az utazózárat.)