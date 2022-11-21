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A vendégem nem látja a videót a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazásban

Ha a vendég nem látja a videót az alkalmazásban, kövesse az alábbi hibaelhárítási tippeket a probléma megoldásához: 

  • Lehetséges, hogy a vendégnek még regisztrálnia kell egy fiókot a Philipsnél. Kérje meg a vendégét, hogy előbb töltse le a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazást, és regisztráljon egy fiókot. Miután a vendég regisztrálta a fiókját, küldje el neki a meghívót.
  • Lehetséges, hogy a meghívni kívánt vendégfelhasználó egy másik kontinensen él. Győződjön meg arról, hogy a vendégfelhasználó az Ön által választott országot választja, amikor regisztrálja a felhasználói fiókját.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD973/26 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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