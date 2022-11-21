Philips támogatás A vendégem nem látja a videót a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazásban

Ha a vendég nem látja a videót az alkalmazásban, kövesse az alábbi hibaelhárítási tippeket a probléma megoldásához:

Lehetséges, hogy a vendégnek még regisztrálnia kell egy fiókot a Philipsnél. Kérje meg a vendégét, hogy előbb töltse le a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazást, és regisztráljon egy fiókot. Miután a vendég regisztrálta a fiókját, küldje el neki a meghívót.

Lehetséges, hogy a meghívni kívánt vendégfelhasználó egy másik kontinensen él. Győződjön meg arról, hogy a vendégfelhasználó az Ön által választott országot választja, amikor regisztrálja a felhasználói fiókját.