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A Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazás téves értesítéseket küld

A téves értesítések érkezését okozhatja az, hogy a készülék érzékenysége túl magas szintre van állítva. Ezen értesítések elkerülése érdekében állítsa az érzékenységet alacsonyabb szintre.  Ennek módjáról a következő részekben olvashat.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD973/26 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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