Philips támogatás A Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazás téves értesítéseket küld

A téves értesítések érkezését okozhatja az, hogy a készülék érzékenysége túl magas szintre van állítva. Ezen értesítések elkerülése érdekében állítsa az érzékenységet alacsonyabb szintre. Ennek módjáról a következő részekben olvashat.

Túl sok hang- vagy mozgásérzékelési értesítést kapok Ha túl sok hang- vagy mozgásértesítést kap, tegye a következőket: Nyissa meg a Baby Monitor+ alkalmazást, és lépjen a Beállítások (Settings) > Riasztások és értesítések (Alerts and notifications) menüpontra (lásd alább az 1. képet).

Válassza a Hangérzékelés vagy a Mozgásérzékelés lehetőséget (lásd az alábbi 2. és 3. képet).

Csökkentse az érzékenységi szintet a kisebb zajok vagy mozgások által kiváltott riasztások számának csökkentéséhez.