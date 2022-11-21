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Nem hallható hang a Philips Avent csatlakoztatott babaőrző szülői egységéből

Ha nem hallható hang a szülői egységből, kövesse az alábbi hibaelhárítási tippeket a probléma megoldásához:

  • Amikor a bébiegység hangot ad ki, a szülői egységen lévő hangszintjelző fények villognak, és reagálnak a hangra. Ellenőrizze, hogy a kapcsolat jelzőfénye világít-e, illetve hogy a szülői egység be van-e kapcsolva.
  • Előfordulhat, hogy a szülői egység el van némítva, vagy túl alacsonyra van állítva. A szülői egység némításának megszüntetéséhez nyomja meg a kerek gombot, és növelje a hangerőt.
  • Előfordulhat, hogy az érzékenységi szint túl alacsonyra van állítva a szülői menüben. Növelje az érzékenységi szintet a szülői menüben. 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD973/26 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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