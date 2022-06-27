Borotválás?

A Lumea IPL csökkenti a benőtt szőrszálak és a borosta mennyiségét, így a szőrnövekedés megakadályozásának és a ritkábban végzett borotválásnak köszönhetően élvezheti a valóban sima bőrt. Felejtse el a gyakori szőrtelenítést, és térjen át a kétnaponta végzett borotválásról a 12 hónapig tartó szőrtelen, sima bőrre.¹