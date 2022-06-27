Keresőkifejezés

    Nincs szőr, ha a Lumea IPL szőrtelenítő készüléket használja

    Lumea IPL szőrtelenítő készülék

    Élvezze a 12 hónapig tartó szőrmentes, sima bőrt¹

    Legjobb termékünk

    A legintelligensebb, leggyorsabb és vezeték nélküli IPL megoldásunk

    Lumea IPL 9900-es sorozat

    Lumea IPL 9900-es sorozat

    Fedezze fel a legintelligensebb IPL megoldásunkat a hosszan tartó sima bőrért. SenseIQ technológiával és exkluzív SkinAI funkciókkal.
    Összes összehasonlítása

    Lumea IPL

    Gyengéd fényimpulzusokat alkalmaz a szőr növekedésének megakadályozásához

    A Lumea IPL gyengéd fényimpulzusokat bocsát ki a szőrszálak gyökeréig, amivel 12 hónapig megakadályozza a szőrnövekedést¹. A kiegyensúlyozott fényerővel, színhőmérséklettel és impulzus időtartammal rendelkező SmartPulse formula hatékony, biztonságos és gyengéd szőrtelenítő kezeléseket biztosít.

    Miért a Lumea IPL a legjobb megoldás az Ön számára

    Professzionális kozmetikai szalonokból származik, és több mint 5,5 millió nő választotta

    Professzionális kozmetikai szalonokból származik, és több mint 5,5 millió nő választotta

    A Philips Lumea IPL készüléket tudósok és bőrgyógyászok közreműködésével fejlesztették ki, és világszerte több mint 3000 nő tesztelte.

    A kezelés előtti állapottól 3 kezelés utánig: akár 92%-kal kevesebb szőr²

    A kezelés előtti állapottól 3 kezelés utánig: akár 92%-kal kevesebb szőr²

    Az első 4 kezeléshez mindössze kéthetente kell használni (szemben a más márkák esetében hetente végzett használattal), így gyors eredményt érhet el. Ezt követően az eredmény fenntartásához csak havonta kell utókezelést végeznie az otthona kényelmében.

    A beépített érzékelők felmérik a bőrtónust, és hozzáigazítják a fénybeállítást

    A beépített érzékelők felmérik a bőrtónust, és hozzáigazítják a fénybeállítást

    A SenseIQ technológia személyre szabott szőrtelenítési kezelést biztosít. Az érzékelők alkalmazkodnak a bőrtónushoz, a tartozékok pedig elindítják az adott testrészekhez szabott beállításokat.

    Miért a Lumeát válassza a következő helyett:

    • Borotválás?

      A Lumea IPL csökkenti a benőtt szőrszálak és a borosta mennyiségét, így a szőrnövekedés megakadályozásának és a ritkábban végzett borotválásnak köszönhetően élvezheti a valóban sima bőrt. Felejtse el a gyakori szőrtelenítést, és térjen át a kétnaponta végzett borotválásról a 12 hónapig tartó szőrtelen, sima bőrre.¹

    • Gyantázás?

      Az IPL technológia fokozatosan csökkenti a növekedő szőr mennyiségét, anélkül, hogy gyökerestől kitépné. A gyenge fényenergia nyugalmi fázisba állítja a szőrtüszőt, emiatt a szőr természetes módon kihullik, ezáltal pedig megakadályozza a szőr növekedését.

    • Kozmetikai lézer?

      A professzionális kozmetikai szalonokból származó gyengéd Lumea IPL kezelés a lézeres szőrtelenítés alternatívája. Élvezze a kozmetikai kezelésekhez hasonló eredményt otthona kényelmében, az ár töredékéért!

    Kipróbálás és vásárlás opció az IPL szőrtelenítő készülékhez

    Kipróbálás és előfizetés vásárlása

    Biztosak vagyunk benne, hogy imádni fogja a Lumea készüléket: addig próbálgathatja, ameddig csak szeretné, majd dönthet úgy, hogy kifizeti a fennmaradó összeget, illetve úgy, hogy lemondja, és többletköltség nélkül visszaküldi.

    Az IPL technológia és a környezet

    Felújítás

    Ugyanazok az eredmények, környezetkímélőbb termék

    Szívesen adunk második életet a visszaküldött IPL szőrtelenítő készülékeknek, mert a gyártásukhoz használt anyagokhoz és alkatrészekhez köthető a legnagyobb CO2-kibocsátás. A 2 éves teljes körű garanciával rendelkező termékeket átvizsgáljuk, hogy nem sérültek-e meg, megtisztítjuk őket, és kicseréljük a szükséges alkatrészeket.

    Fedezze fel a felújított termékek választékát

    Ügyfélszolgálat és támogatás

    Segítséget kaphat a termékhez, megtalálhatja a kézikönyveket, megismerheti a legjobb tippeket és trükköket, és elháríthatja a problémákat

    CustomerSupport

    Terméktámogatás kezdőlapja

    Itt megtalálhatja az összes terméktámogatási témát és további tartalmakat

    MagnifyingGlass

    Termék keresése

    Keressen típusszám szerint a konkrét termékre vonatkozó információkért

    További termékek a szépségápolási rutinjához

    Epilátorok

    Epilátorok
    Női borotvák

    Női borotvák
    IPL

    IPL
    ¹ 3 kezelés után kezdődik. Az átlagos eredmény 86%-os szőrcsökkenés a lábszáron 12 hónap elteltével.
    ² A kezelési ütemezés betartása esetén, a lábszáron mérve. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.
    ³ Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2023. december, IPL kategóriában.

