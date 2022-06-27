Gyengéd fényimpulzusokat alkalmaz a szőr növekedésének megakadályozásához
A Lumea IPL gyengéd fényimpulzusokat bocsát ki a szőrszálak gyökeréig, amivel 12 hónapig megakadályozza a szőrnövekedést¹. A kiegyensúlyozott fényerővel, színhőmérséklettel és impulzus időtartammal rendelkező SmartPulse formula hatékony, biztonságos és gyengéd szőrtelenítő kezeléseket biztosít.
Miért a Lumea IPL a legjobb megoldás az Ön számára
Professzionális kozmetikai szalonokból származik, és több mint 5,5 millió nő választotta
A Philips Lumea IPL készüléket tudósok és bőrgyógyászok közreműködésével fejlesztették ki, és világszerte több mint 3000 nő tesztelte.
A kezelés előtti állapottól 3 kezelés utánig: akár 92%-kal kevesebb szőr²
Az első 4 kezeléshez mindössze kéthetente kell használni (szemben a más márkák esetében hetente végzett használattal), így gyors eredményt érhet el. Ezt követően az eredmény fenntartásához csak havonta kell utókezelést végeznie az otthona kényelmében.
A beépített érzékelők felmérik a bőrtónust, és hozzáigazítják a fénybeállítást
A SenseIQ technológia személyre szabott szőrtelenítési kezelést biztosít. Az érzékelők alkalmazkodnak a bőrtónushoz, a tartozékok pedig elindítják az adott testrészekhez szabott beállításokat.
Miért a Lumeát válassza a következő helyett:
Borotválás?
A Lumea IPL csökkenti a benőtt szőrszálak és a borosta mennyiségét, így a szőrnövekedés megakadályozásának és a ritkábban végzett borotválásnak köszönhetően élvezheti a valóban sima bőrt. Felejtse el a gyakori szőrtelenítést, és térjen át a kétnaponta végzett borotválásról a 12 hónapig tartó szőrtelen, sima bőrre.¹
Gyantázás?
Az IPL technológia fokozatosan csökkenti a növekedő szőr mennyiségét, anélkül, hogy gyökerestől kitépné. A gyenge fényenergia nyugalmi fázisba állítja a szőrtüszőt, emiatt a szőr természetes módon kihullik, ezáltal pedig megakadályozza a szőr növekedését.
Kozmetikai lézer?
A professzionális kozmetikai szalonokból származó gyengéd Lumea IPL kezelés a lézeres szőrtelenítés alternatívája. Élvezze a kozmetikai kezelésekhez hasonló eredményt otthona kényelmében, az ár töredékéért!
Kipróbálás és előfizetés vásárlása
Biztosak vagyunk benne, hogy imádni fogja a Lumea készüléket: addig próbálgathatja, ameddig csak szeretné, majd dönthet úgy, hogy kifizeti a fennmaradó összeget, illetve úgy, hogy lemondja, és többletköltség nélkül visszaküldi.
Szívesen adunk második életet a visszaküldött IPL szőrtelenítő készülékeknek, mert a gyártásukhoz használt anyagokhoz és alkatrészekhez köthető a legnagyobb CO2-kibocsátás. A 2 éves teljes körű garanciával rendelkező termékeket átvizsgáljuk, hogy nem sérültek-e meg, megtisztítjuk őket, és kicseréljük a szükséges alkatrészeket.