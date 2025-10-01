Philips Xperion 6000

Teleszkópos, állítható konzol

A Philips Xperion 6100 LED-es motortérlámpa két beépített teleszkópos kampóval rendelkezik, amelyek mindkét oldalra kitolhatók, és 360°-ban elforgathatók. A kampók a szélesebb nyílás és a puha gumibevonat révén egyszerűen, a fényezés megkarcolása nélkül rögzíthetők a jármű motorháztetejéhez. Konzolja 1,10 és 2,10 méter között állítható, így az Xperion 6100 LED-es motortérlámpa számos helyszínen használható. Akár egy autó, furgon vagy tehergépkocsi motorterében, tetején vagy csomagterében végzi a munkát, a lámpa kellő rugalmassággal rendelkezik minden alkalmazáshoz.