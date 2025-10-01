Philips Xperion 6000

Milyen izzót keres járművéhez?
A hosszú, 5 méteres, robusztus kábellel (110–240 V) rendelkező Philips Xperion 6100 LED-es motortérlámpa ideális a hosszabb ideig tartó használathoz, és akár 2400 lumenes megvilágítást biztosít munka közben. A kábelt, akárcsak a lámpát, úgy tervezték, hogy ellenálljon a műhelyben végzett munka szélsőséges körülményeivel és a vegyi anyagokkal, köztük a szénhidrogénekkel szemben is.
A Philips Xperion 6100 LED-es motortérlámpa két beépített teleszkópos kampóval rendelkezik, amelyek mindkét oldalra kitolhatók, és 360°-ban elforgathatók. A kampók a szélesebb nyílás és a puha gumibevonat révén egyszerűen, a fényezés megkarcolása nélkül rögzíthetők a jármű motorháztetejéhez. Konzolja 1,10 és 2,10 méter között állítható, így az Xperion 6100 LED-es motortérlámpa számos helyszínen használható. Akár egy autó, furgon vagy tehergépkocsi motorterében, tetején vagy csomagterében végzi a munkát, a lámpa kellő rugalmassággal rendelkezik minden alkalmazáshoz.
A Philips Xperion 6100 LED-es motortérlámpa félbehajtható, így a felére csökkent hossz egyszerű tárolást tesz lehetővé.
