    Xperion 6100

    Az Ön igényei szerint tervezve

    A termék forgalmazása megszűnt
    Philips Xperion 6000

    A gépjárművek szerelésekor és karbantartásakor nem lehet hibázni. A Philips Xperion 6000 LED munkalámpák biztosítják, hogy szinte bárhol láthasson, emellett hosszú élettartamúak, praktikusak és hosszú az üzemidejük, segítve Önt, hogy a lehető legjobb munkát végezze.

    A hosszú, 5 méteres, robusztus kábellel (110–240 V) rendelkező Philips Xperion 6100 LED-es motortérlámpa ideális a hosszabb ideig tartó használathoz, és akár 2400 lumenes megvilágítást biztosít munka közben. A kábelt, akárcsak a lámpát, úgy tervezték, hogy ellenálljon a műhelyben végzett munka szélsőséges körülményeivel és a vegyi anyagokkal, köztük a szénhidrogénekkel szemben is.

    A Philips Xperion 6100 LED-es motortérlámpa két beépített teleszkópos kampóval rendelkezik, amelyek mindkét oldalra kitolhatók, és 360°-ban elforgathatók. A kampók a szélesebb nyílás és a puha gumibevonat révén egyszerűen, a fényezés megkarcolása nélkül rögzíthetők a jármű motorháztetejéhez. Konzolja 1,10 és 2,10 méter között állítható, így az Xperion 6100 LED-es motortérlámpa számos helyszínen használható. Akár egy autó, furgon vagy tehergépkocsi motorterében, tetején vagy csomagterében végzi a munkát, a lámpa kellő rugalmassággal rendelkezik minden alkalmazáshoz.

    A Philips Xperion 6100 LED-es motortérlámpa félbehajtható, így a felére csökkent hossz egyszerű tárolást tesz lehetővé.

    A gondtalan használat érekében a Philips Xperion 6000 termékek összesen 5 év garanciával rendelkeznek, ami 2 év standard garanciát és további 3 év kiterjesztett védelmet foglal magába. Használja ki a jobb minőségű fény által nyújtott előnyöket és a hosszan tartó teljesítmény által biztosított kényelmet.

