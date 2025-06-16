Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    Professional use
    vélemények

    5000 Series

    Merüljön el a jobb játékélményben

    RRP

    A termék forgalmazása megszűnt
    Összes modell megtekintése

    PC gaming kiegészítők

    Készüljön fel evidens előnyökre

    Találja meg az Önnek megfelelő tartozékokat

    A termék standard fényképe

    50 mm-es meghajtók, játékra hangolva

    50 mm-es meghajtók, hátul zárt, játékra hangolva

    Az 50 mm-es neodímium mágneses meghajtók zárt hátlapi kialakítással, professzionális akusztikai mérnökök által hangolva széles frekvenciatartományt és gazdag, pontos hangzást biztosítanak a játékhoz

    DTS fejhallgató: X 2.0

    DTS fejhallgató: Az X 2.0 technológia 7.1 surround hangzást biztosít

    DTS fejhallgató: Az X 2.0 technológia 7.1 surround hangzást biztosít, az optimális térbeli képalkotás a komplex, 360 fokos térhangzásnak köszönhetően segíthet túlélni és boldogulni a játékokban.

    2,4 G + BT 5.2 + 3,5 mm

    A 2,4 G + BT 5.2 + 3,5 mm biztosítja a többplatformos kompatibilitást

    A 2,4 G és Bluetooth 5.2 kettős vezeték nélküli rendszer, valamint a 3,5 mm-es vezetékes kapcsolat biztosítja a többplatformos kompatibilitást asztali számítógéppel, Mac-, Xbox-, PlayStation-, Nintendo Switch- és mobileszközökkel

    Használati útmutató Terméklap
    Funkciókép

    A lenyűgöző LED-világítás még szórakoztatóbb játékélményt biztosít

    A lenyűgöző VÖRÖS, ZÖLD és KÉK színekben fénylő LED-világítás és a Heartbeat LED-világítás hűsítő légkört teremt a játékvilágban

    Funkciókép

    A 2,4 G-s vezeték nélküli technológia megbízható, veszteségmentes játékhangzást biztosít

    A professzionális szintű 2,4 G-s vezeték nélküli technológia megbízható, veszteségmentes hangzást biztosít, rendkívül alacsony késleltetéssel

    Funkciókép

    Philips Precision Center (P-Center) szoftver

    A Philips Precision Center (P-Center) szoftver biztosítja a hangillesztőprogramot, és lehetővé teszi a készülék testreszabását. Kérjük, töltse le a „Szoftverek és illesztőprogramok” oldalról a „Támogatás kérése ehhez a termékhez” hivatkozásra kattintva.

    Továbbfejlesztett, lebilincselő játékélmény

    Számítógépes játékhoz való headsetek

    A legkönnyebb headset konzolos vagy számítógépes* játékok, illetve hosszú ideig tartó használat esetén is a legnagyobb kényelmet nyújtja, és jó hangminőséget biztosít. Gazdag, dinamikus és tiszta hangzásának és szigetelési képességeinek köszönhetően még inkább magával ragadó játékélményt nyújt.

    Otthoni és irodai tartozékok

    Otthoni és irodai tartozékok

    Az ergonomikus és kényelmes kialakítás kiemelt fontosságú, a minimalista dizájn pedig minden igényt kielégít. Csak választania kell a vezetékes vagy vezeték nélküli kombinált eszközök közül, miközben biztosítjuk a minőséget és a nagyszerű felhasználói élményt – ahogy mindig.

    Megoldás mindenkinek

    Továbbfejlesztett, lebilincselő játékélmény

    Összehasonlítás

    Összehasonlítás

    Értékelések

    Ügyfélszolgálat és támogatás

    Segítséget kaphat a termékhez, megtalálhatja a kézikönyveket, megismerheti a legjobb tippeket és trükköket, és elháríthatja a problémákat

    CustomerSupport

    Terméktámogatás kezdőlapja

    Itt megtalálhatja az összes terméktámogatási témát és további tartalmakat

    MagnifyingGlass

    Termék keresése

    Keressen típusszám szerint a konkrét termékre vonatkozó információkért

    Összehasonlítás

    Összehasonlítás
    5000 Series
    5000 Series

    Rólunk

    Webáruház támogatás
    Felhasználási feltételek
    Rendelés keresése
    Rólunk
    Elérhetőség
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Minden jog fenntartva.

    Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.