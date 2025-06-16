Az 50 mm-es neodímium mágneses meghajtók zárt hátlapi kialakítással, professzionális akusztikai mérnökök által hangolva széles frekvenciatartományt és gazdag, pontos hangzást biztosítanak a játékhoz
DTS fejhallgató: X 2.0
DTS fejhallgató: Az X 2.0 technológia 7.1 surround hangzást biztosít
DTS fejhallgató: Az X 2.0 technológia 7.1 surround hangzást biztosít, az optimális térbeli képalkotás a komplex, 360 fokos térhangzásnak köszönhetően segíthet túlélni és boldogulni a játékokban.
2,4 G + BT 5.2 + 3,5 mm
A 2,4 G + BT 5.2 + 3,5 mm biztosítja a többplatformos kompatibilitást
A 2,4 G és Bluetooth 5.2 kettős vezeték nélküli rendszer, valamint a 3,5 mm-es vezetékes kapcsolat biztosítja a többplatformos kompatibilitást asztali számítógéppel, Mac-, Xbox-, PlayStation-, Nintendo Switch- és mobileszközökkel
A lenyűgöző LED-világítás még szórakoztatóbb játékélményt biztosít
A lenyűgöző VÖRÖS, ZÖLD és KÉK színekben fénylő LED-világítás és a Heartbeat LED-világítás hűsítő légkört teremt a játékvilágban
A 2,4 G-s vezeték nélküli technológia megbízható, veszteségmentes játékhangzást biztosít
A professzionális szintű 2,4 G-s vezeték nélküli technológia megbízható, veszteségmentes hangzást biztosít, rendkívül alacsony késleltetéssel
Philips Precision Center (P-Center) szoftver
A Philips Precision Center (P-Center) szoftver biztosítja a hangillesztőprogramot, és lehetővé teszi a készülék testreszabását. Kérjük, töltse le a „Szoftverek és illesztőprogramok” oldalról a „Támogatás kérése ehhez a termékhez” hivatkozásra kattintva.
