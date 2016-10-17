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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
231P4QPYEB/00
P-sorozatú
23"-es (58,4 cm)
Full HD IPS kijelző
A PowerSensor egy beépített „személyérzékelő”, amely ártalmatlan infravörös sugarak kibocsátásával és fogadásával határozza meg, hogy a felhasználó a monitor előtt tartózkodik-e. A technológia automatikusan csökkenti a monitor fényerejét, ha a felhasználó eltávolodik az asztalától, így az energiaköltségek akár 80%-kal csökkenthetők, a monitor élettartama pedig jelentősen növelhető
Az IPS-képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti – akár 90 fokban elforgatott módban is! A normál TN panelekkel ellentétben az IPS-képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.
A DisplayPort átalakítás nélküli digitális csatlakozást biztosít a számítógép és a monitor között. A DVI szabványt felülmúlva működőképes akár 15 méteres vezeték és 10,8 Gbit/s adatátviteli sebesség esetén is. Az azonnali nagy teljesítmény a leggyorsabb képalkotást és frissítési frekvenciát teszi lehetővé, aminek köszönhetően a DisplayPort a legjobb választás általános otthoni és irodai alkalmazásra, de még játékok, filmek, videoszerkesztés és más, nagy teljesítményt igénylő feladatok esetén is. Az együttműködési lehetőségekről különböző adapterek gondoskodnak.
3.8
5-ből
4
Értékelések
Mario74
17/10/2016
România
Ellenőrzött vevő
Produse de calitate superioara!
Buna ziua, Am cumpărat trei tv. cu led dintre care cel cu diagonala de 32 inch din seria 5000 stiu sigur ca este full led, deoarece are o imagine mult apropiată de 4 K ,un monitor IPS 24 inch si un Blender. Sunt f. mulțumit de aparatura electrocasnica Philips. Sper ca pe viitor să rămână același brend cu pretenții superioare si sa nu ne dezamăgească. Nota mea, din suflet este 10/10.Va mulțumesc în numele tuturor care au achiziționat cel puțin un ap.Philips.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor
Humpf2
18/03/2023
Polska
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Doskonały obraz i żywe kolory
Wygoda podczas pracy dzięki możliwości regulacji wysokości, kąta obrotu oraz pochylenia monitora. Mniejsze koszty zużycia energii, choć czujnik obecności użytkownika włącza się za szybko i utrudnia np. oglądanie filmu z większej odległości.
Előnyök
Komfort pracy
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED
szabi78
12/02/2018
Magyarország
klassz
kissé nehézkes a gombok használata. nem is látszanak hogy hol vannak. kár hogy hdmi csatlakozó nincs rajta a dőlészszög és magasság beállítása jó! a fényerőt nem tudom hol kell állítani a szem számára kellemes, selymes képe van nem értem miért kell olyan masszív tápkábel hozzá.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás
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