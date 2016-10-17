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Összes sorozat

  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző
  • Fenntartható ökodizájn kijelző

Gyártás megszűnt

BrillianceLCD monitor, LED háttérvilágítás

231P4QPYEB/00

3.8
| (4) Értékelések
Fenntartható ökodizájn kijelző
A Philips Power Sensor IPS LED kijelző 65% újrahasznosított műanyagból készült, a készülékház PVC- és BFR-mentes, ami ideálisan környezetbaráttá és hatékonnyá teszi
Összes előny megtekintése

energiatakarékos PowerSensor-ral

Fenntartható ökodizájn kijelző

  • P-sorozatú

  • 23"-es (58,4 cm)

  • Full HD IPS kijelző

A PowerSensor akár 80%-kal csökkenti az energiaköltségeket

A PowerSensor akár 80%-kal csökkenti az energiaköltségeket

A PowerSensor egy beépített „személyérzékelő”, amely ártalmatlan infravörös sugarak kibocsátásával és fogadásával határozza meg, hogy a felhasználó a monitor előtt tartózkodik-e. A technológia automatikusan csökkenti a monitor fényerejét, ha a felhasználó eltávolodik az asztalától, így az energiaköltségek akár 80%-kal csökkenthetők, a monitor élettartama pedig jelentősen növelhető

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

Az IPS-képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti – akár 90 fokban elforgatott módban is! A normál TN panelekkel ellentétben az IPS-képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

A DisplayPort egyetlen, hosszú kábel segítségével biztosítja az audiót és a videót

A DisplayPort átalakítás nélküli digitális csatlakozást biztosít a számítógép és a monitor között. A DVI szabványt felülmúlva működőképes akár 15 méteres vezeték és 10,8 Gbit/s adatátviteli sebesség esetén is. Az azonnali nagy teljesítmény a leggyorsabb képalkotást és frissítési frekvenciát teszi lehetővé, aminek köszönhetően a DisplayPort a legjobb választás általános otthoni és irodai alkalmazásra, de még játékok, filmek, videoszerkesztés és más, nagy teljesítményt igénylő feladatok esetén is. Az együttműködési lehetőségekről különböző adapterek gondoskodnak.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.8

5-ből

4

Értékelések

3
2

17/10/2016

România

România

Ellenőrzött vevő

Produse de calitate superioara!

Buna ziua, Am cumpărat trei tv. cu led dintre care cel cu diagonala de 32 inch din seria 5000 stiu sigur ca este full led, deoarece are o imagine mult apropiată de 4 K ,un monitor IPS 24 inch si un Blender. Sunt f. mulțumit de aparatura electrocasnica Philips. Sper ca pe viitor să rămână același brend cu pretenții superioare si sa nu ne dezamăgească. Nota mea, din suflet este 10/10.Va mulțumesc în numele tuturor care au achiziționat cel puțin un ap.Philips.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor

18/03/2023

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Doskonały obraz i żywe kolory

Wygoda podczas pracy dzięki możliwości regulacji wysokości, kąta obrotu oraz pochylenia monitora. Mniejsze koszty zużycia energii, choć czujnik obecności użytkownika włącza się za szybko i utrudnia np. oglądanie filmu z większej odległości.

Előnyök

Komfort pracy

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED

12/02/2018

Magyarország

Magyarország

klassz

kissé nehézkes a gombok használata. nem is látszanak hogy hol vannak. kár hogy hdmi csatlakozó nincs rajta a dőlészszög és magasság beállítása jó! a fényerőt nem tudom hol kell állítani a szem számára kellemes, selymes képe van nem értem miért kell olyan masszív tápkábel hozzá.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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